María Casado, sobre la crisis de Telecinco: «TVE y Antena 3 pasaron esa travesía del desierto, todo es cíclico»

María Casado se ha convertido en el fichaje estelar y sorpresa de Telecinco para la nueva etapa de ‘Informativos Telecinco’. La periodista se incorpora desde este sábado al equipo de informativos liderado por Francisco Moreno y Carlos Franganillo como editora y presentadora de la edición de fin de semana junto a David Cantero.

Así, María Casado y David Cantero volverán a formar tándem 14 años después de que ambos formaran pareja televisiva en el ‘Telediario’ del fin de semana en TVE. La periodista regresa al ámbito informativo ocho años después de haber dado el salto a magacines como presentadora de ‘La Mañana de La 1’ entre 2016 y 2020 y haberse puesto al frente del programa de entrevistas ‘Las tres puertas’ en TVE.

Ahora, María Casado da el salto a Mediaset después de haber recibido varias propuestas en este último año. Su labor al frente de ‘Informativos Telecinco’ la compaginará con su trabajo como Presidenta de la Academia de la TV, a la que regresará también Mediaset, así como su labor de directora de contenidos de Teatro Soho TV, la división audiovisual de la compañía de Antonio Banderas en el Teatro Soho de Málaga.

De todo ello pudimos hablar con María Casado hace unos días en un encuentro con la prensa, entre los que estaba El Televisero, tras su puesta de largo como nueva cara de ‘Informativos Telecinco’ en esta nueva temporada que arrancó el pasado lunes con una reestructuración de presentadores.

¿Qué sientes al empezar esta nueva e inesperada etapa en tu carrera?

Pues siento ilusión, siento responsabilidad, pero fíjate que en resumen yo creo que estoy feliz. Y eso que dicen que no se puede esconder. Como era el dinero ni el amor, pues así estoy yo con esta oportunidad y este tren, como decíamos antes, que pasa muy poquitas veces en la vida. De hecho, intentaba recordar el otro día de alguien más que haya estado en informativos, haya ido a programas, haya hecho su tournée y luego haya regresado. Creo que con esa alegría de volver a hacer lo que a mí me gusta.

¿Cómo estás preparándote para empezar? Aparte de conocer al equipo y a todos tus nuevos compañeros, ¿Cómo está siendo adaptarte a este nuevo reto?

Tengo que hacer la inmersión al final de aterrizar. Es verdad que voy a tener la inmensa suerte de estar con David, con David y yo que ya hemos trabajado, sé que va a ser darle la mano y yo cruzo con los ojos cerrados, no hará falta.

¿Cómo fue la primera llamada con David? ¿Cómo le dieron la noticia a él y cómo fue ese primer contacto entre los dos?

La noticia se la dio Paco (el director de informativos de Mediaset) y me manda un audio lo primero diciendo que estaba en shock, muy feliz, pero estoy en shock, no hacía más que repetir, estoy en shock, estoy en shock. Pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, ya me contarás. Estoy muy contento. Y llevamos días mandándonos muchas fotos de cuando trabajamos juntos en TVE, como la que ponía él de los Alcántara. Es que nosotros siempre nos hemos llamado así. Los Merche y Antonio y los Alcántara.

Tengo esa suerte de que David es de esos amigos que aunque lleves tiempo sin verte, aunque es verdad que nosotros no hemos perdido nunca el contacto, pero va a ser como verle ayer.

Tú has seguido haciendo televisión pero no informativos y los informativos han cambiado mucho desde que tú te fuiste. Ahora aquí hay una spidercam. ¿Cómo vives esa nueva tecnología y la realidad aumentada?

Mira, no me asusta, porque es verdad que cuando yo salí de la parte informativa, mi formato, digamos, era más sencillo. Pero yo, todo ese cambio tecnológico, sí que es verdad que lo he vivido ya en programas y demás, con lo cual puedes volver un poquito a adaptarlo a la parte informativa, pero no me siento tan descolgada en ese aspecto. El plató es muy coqueto, había estado de visita cuando vine a verlo por el tema de la Academia y me quedé enamorada. Y me quiero sentar ya.

María Casado, nueva presentadora de ‘Informativos Telecinco’.

¿Qué tiene este proyecto que no tengan los demás que te han ido llegando, esas ofertas que has comentado que has tenido en este último año y medio?

Pues tiene un reto por delante precioso en el que creo que me llega en un momento personal y profesional en el que, con humildad, pero creo que puedo sumar. Sobre todo, la parte profesional de una cadena como esta. Lo he dicho ya, creo que son muchas piececitas y a la parte del oficio se le une la parte personal. Y a mí, en todos los proyectos que hago, procuro que esa parte personal tenga un peso importante. Paco Moreno, Carlos Franganillo, David Cantero, para mí son cosas que me suman mucho.

Tengo amigos que han trabajado y que trabajan en esta casa, que siempre me han hablado bien de esa libertad con la que trabajar. Y a esa bandera me voy a agarrar. Trabajar con libertad, con tranquilidad y con esa naturalidad con la que yo he intentado llevar mi carrera, a veces lo he conseguido, pero, sobre todo, esa bandera de la libertad y de trabajar tranquila.

Decía Paco que tuvo que convencerte para volver a informativos. ¿Tu preferías hacer otro tipo de cosas como un programa de entrevistas como el que hacías en TVE u otro tipo de formatos y cuánto ha pesado tu vida personal en Málaga para aceptar?

Me tuvo que convencer poco, tampoco te creas. Eso para mí es básico, porque ahora teniendo una bebé, todo gira en torno a ella. Ahora todo lo que no pueda encajar con ella no me interesa. Esto sí que he encontrado la fórmula. Entonces, sí que va a ser más sencillo de hacer, porque, evidentemente, como todas las familias, lo de la conciliación es imposible, es mentira. Para empezar. Entonces, lo haremos de la manera que mejor podamos y sepamos, pero claro, trabajar tenemos que trabajar. Entonces, creo que este proyecto aunaba muchos elementos, como os decía, de reto profesional, que tengo muchas ganas, que no me asusta nada, que he hecho de todo. Alguien diría que igual es un poco descerebrada. No lo sé. Creo que hay que probar las cosas.

¿Te has planteado venirte a Madrid o vas a seguir viviendo en Málaga?

No, de momento no.

Ahora tendrás que despedirte de la vida social. ¿Le has dicho a tus amigos que se olviden de ti para barbacoas y celebraciones porque ahora que trabajas en fin de semana no vas a poder hacerlo…?

El fin de semana ya olvidado, pero es que yo ya he vivido eso. Entonces, tampoco es que tenga yo una vida social que sea… Soy una tía bastante tranquila, aunque no lo parezca. Sí, bastante. Cuando hay que salir, se sale, pero yo ahora lo que tengo claro es que voy a venir a Madrid a trabajar y escúchame, pues haremos una cena los jueves. Ahora hacemos un tardeito y eso.

El proyecto de Paco Moreno siempre estuvo claro que es la neutralidad y lo que habéis dicho de ser críticos pero no asépticos. Cuando tú dejaste los informativos no existía esta polarización que tenemos ahora tan fuerte ¿Cómo vas a hacer para alejarte del ruido?

Bueno el caldo de cultivo ya estaba entonces, lo que pasa es que ahora es todo más fuerte. Y bueno yo creo que es que esto es algo que no va conmigo. Entonces, yo creo que hay cosas que ya vienen de casa. Ya vienen puestas de casa, como el coche, que ya viene con todo. Pues yo creo que tenemos la misma filosofía y la misma manera de entender el oficio con Paco y con Carlos, entonces es algo que es natural, no tengo que pensar en no ser así porque yo ya vengo así de casa.

Has hablado de lo importante que es tener libertad para poder hacer este trabajo. ¿En otras etapas sentiste falta de libertad al trabajar?

Yo, en general, siempre he tenido mucha suerte. Mucha suerte porque sé que me han valorado siempre por mi trabajo. Presiones hay en todos sitios, pero sí que es difícil. Hay momentos y siempre, te diría lo contrario a cualquiera, pero que no. Yo, en general, he tenido mucha suerte en esta parte, pero sí que es verdad que hay momentos en los que hay más nervios o se pasa, y en cualquier televisión, y donde yo tengo experiencia, que ha sido la televisión pública, pues ha habido momentos puntuales difíciles, como todo, pero que, en general, yo he tenido mucha suerte.

¿Cómo fue la conversación con Antonio Banderas? ¿Qué te dijo él? ¿Vas a seguir teniendo la misma responsabilidad?

Bueno, lo que entenderéis es que, al final, voy a tener que rebajar un poquito pistones. La conversación fue en su casa. Ya te digo, sobre todo, Antonio fue Antonio en su respuesta. Como ha sido durante todo este tiempo en el que he estado con él, y que voy a seguir estando, porque me decía ‘Yo sabía que esto te iba a pasar’. Él lo entendió bien porque a pesar del teatro cuando le sale un proyecto de una película, se va a rueda y vuelve.

Él estaba feliz de que yo volviera a informativos. De hecho, él siempre me decía ‘Es que yo cuando estaba en los rodajes, no sé dónde, siempre te veía, en los Desayunos, o donde fuera. Entonces, ha sido muy generoso y me dijo ‘Solo quiero que seas feliz y me dijo sé que ahí lo vas a ser, pero yo no te quiero soltar la mano’. Y me preguntó si iba a seguir en Málaga y le dije que sí. Entonces, ahora habrá que ponernos a buscar ese encaje, pero vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos porque hay muchos proyectos encima de la mesa. Entonces, lo haremos.

María, ¿Qué valoración haces del proceso de transformación que atraviesa Telecinco en estos últimos dos años?

Pues mira, lo estoy viviendo como espectadora. Ahora ya me voy a tener que meter, pero afortunadamente creo que todas las televisiones están vivas, como decía antes Carlos. Y todo es cíclico. Y yo lo viví en Televisión Española, lo decía antes. Cuando llego a la tele, los informativos no eran líderes, pero ni de lejos ni estaba ni se le esperaba. Yo viví todo el movimiento, toda la transformación, hasta que, al final, los informativos de esa época de Televisión Española fueron lo que fueron, que quedan para el recuerdo de lo que estuvimos haciendo y que creo que han seguido una estela. Antena 3 en su momento también. De pasar esa travesía del desierto. Y ahora, realmente, creo que todo es cíclico. Yo lo que no me asusta son los retos. Y esta casa sé que tiene lo mismo. Telecinco tenemos por delante un reto difícil pero apasionante. Y yo soy muy cabezota y muy competitiva. Así que yo vengo a sumar y a empujar todo lo que pueda.

¿Hay algo que te dé respeto o miedo ante esta nueva etapa?

Respeto todo, pero miedo nada. Y estoy tranquila y no es una pose. Es verdad que yo tensión informativa no he tenido nunca. Pero estoy muy tranquila. En un directo no me veréis a mí nerviosa de normal. Es que creo que estoy en… iba a decir un buen momento, pero ahora mismo, en el mejor momento personal y profesional de toda mi carrera. Y lo que espero es que esa serenidad la podamos trasladar a todo el equipo, hacer rápido como buenos espartanos, y empezar a tirar para adelante.

En la presentación comentaste que una compañera te recordó que hace años tú le dijiste que acabarías en Telecinco. ¿Recuerdas cuándo y por qué lo dijiste?

Sí, ni me acuerdo, pero yo he pronunciado esa frase. Es verdad que es una cadena con la que yo voy mucho. Me pasa como con Málaga: cuando yo llego a Málaga tengo la sensación de que es una ciudad en la que me siento yo, que estoy en casa. Y yo siempre he tenido la sensación de que en Telecinco iba a estar trabajando bien. Y voy a poder comprobarlo.

Has dicho que en todo este tiempo has recibido muchas ofertas, y algunas de Mediaset, ¿recuerdas cual ha sido la más surrealista?

No, surrealista no había ninguna.

¿E inesperada? No sé en Telecinco se hacen realitys, ¿te ha llegado alguna propuesta de ese tipo?

No, no, de eso no. Pero fíjate me sorprendió y me gustó mucho, hace un año y pico, que me llegó una de una radio. Y me sorprendió porque yo hace mil años que no hacía radio. En aquel momento pregunté si podía hacer el programa desde Málaga, me dijeron que no, y dije: «pues entonces no» (risas).

¿Hasta qué punto crees que influye en un informativo quién lo presenta? ¿Qué impacto tiene quién se pone delante de la cámara?

Yo no sé el porcentaje, y voy a tirar tierra sobre mi tejado, pero creo que cuando el producto, el informativo o el programa está bien hecho, creo que el presentador, el porcentaje baja. Todo suma, pero yo confío más en el producto que en la puesta en venta. Al final, uno acaba aprendiendo el oficio.

¿Pero crees que la gente te va a creer más a ti que te conoce antes que a un desconocido?

Pues seguramente. Al final, cuando has entrado en casa de la gente durante tantos años, generas cierta cierta confianza que yo creo que eso es lo que te suma. Pero sí que soy de las que confía más en el producto. Sin duda.

Una vez aceptaste la propuesta de ‘Informativos Telecinco’, ¿no hubo algo que te inquietara o te asustara?

No soy una persona que tome decisiones precipitadas, pero es que lo tenía muy claro. Con los años, lo que sí que tengo claro es que yo no iba a echar la vista atrás y a pensar: «¿Qué hubiera pasado si…?» No. Hay que probarlo.

¿Te has mensajeado con tus rivales? ¿Qué te han dicho?

A Matías Prats le dije que se pensaba que se habían librado de mí ya (risas). Ha habido mucho cariño, porque son muchos años, con Marta Reyero. y con todos. Al final las cadenas tienen una pugna, pero entre nosotros hay un compañerismo estupendo, sobre todo porque nos movemos en el mismo jardín. Entonces tenemos los mismos miedos, los mismos temores y las mismas satisfacciones. Me encanta volver, me encanta que estén ellos otra vez allí, y al final uno quiere enfrentarse a los mejores. Nadal quiere con Alcaraz… Está muy bien. Venimos con ganas y yo creo que al final te motiva también. Yo me quiero enfrentar con los mejores, y ahí está.

El otro día me preguntaban, por lo de «a ver si vais a ganar», y me acordaba de hace un año hablando con Teresa Perales, la medallista olímpica. Me decía algo que yo creo que ella tenía puesto en redes: la diferencia entre no ganar y perder. Puede que no ganemos algunos, pero no vamos a perder. Nosotros venimos a pelearlo todo. Saldremos, jugaremos, pero no vamos a perder. Puede que no ganemos, pero eso es trabajo. Y creo que con esa filosofía es la que tenemos que ponernos ahí delante.

Hablando de las audiencias, ¿Cómo vas a llevar ese tema tras un tiempo sin vivirlo?

Fenomenal. Soy la gran impostora (risas). Está claro que ahora volveré a desayunar con todo eso, pero sé relativizarlo muy bien. No me afecta, no me pone nerviosa eso. Yo he hecho audiencias desde 40% hasta 6%, y 4%, lo que se quiera. Y la vida sigue, y nadie se muere por eso. Sé relativizar muy bien, y mi ego está atadito muy corto.

¿Sientes la misma responsabilidad ahora que la que tenías en ‘Las tres puertas’ que estabas sola ante el invitado?

Soy una tía muy competitiva, eso es así. Y yo voy a la pelea. Pero muy consciente, muy tranquila y muy serena. Como dice Paco Moreno, esto es una carrera de fondo. Esto son muchas piececitas. Aquí no depende de uno, del presentador. Tú puedes tener el mejor presentador del mundo, pero si no te cuadran los astros, pues es difícil. A veces la magia pasa, y vamos a por esa magia.

¿Cómo ves el panorama actual en la política desde que dejaste de hacer informativos?

Creo que la polarización ha ido a más. Lo que no vamos a hacer va a ser echar más leña. Vengo con esa tranquilidad de que al final nosotros no llevamos la política, son los políticos los que deciden que eso tiene que estar ahora mismo en ese escalón. Vamos a dedicarnos a contarlo, pero no a añadirle leña.

Siempre se habla de ese mantra de que «en el fin de semana no pasa nada» pero tú lo visite en tus propias carnes, ¿es cierto?

¡Sí, hombre, vamos! Puedo desmentir eso, pero vamos… La vida no se para, y la información está ligada a lo que pase. También se dice del verano y luego pasan.

Y si pasan cosas, ¿estás motivada para viajar, o tener que salir fuera?

Claro. Y bueno, como vendré con la maleta desde Málaga… será fácil (risas). Lo que nos digan, lo que toque. Siempre hay que contar la noticia. Yo he tenido esa oportunidad durante años, de poder contar las noticias desde el lugar, con lo bueno y con lo malo, y con lágrimas y momentos difíciles, y coberturas complicadas… Ahí está lo divertido cuando uno sale. En un plato se está estupendo, pero para los que nos gusta el oficio, el rock and roll también pasa en exteriores.

¿Hasta qué punto te vas a implicar en la elaboración del contenido con el equipo?

Bueno, voy a editar el informativo del fin de semana. Eso sí se lo pedí a Paco, y me dijo que sí. Estoy en el equipo de edición, en el que somos cuatro personas. Pero bueno, es que yo ya he editado en Televisión Española. Y a mí me gusta mucho, igual que me gusta mucho dirigir, y me gusta mucho la trastienda de la tele. Yo no soy de las que tiene ansia por salir en pantalla, sino que a mí la tele me encanta y me chifla la trastienda. Entonces tiene que ser un proyecto muy bonito, que a mí me guste mucho, como para ponerme delante. No tengo necesidad, simplemente tengo el gustazo de de ponerme porque me lo creo y creo en ello. Y me apetece mucho.