Las 12 series de septiembre que no puedes perderte en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, MAX o Disney+

Aunque quede casi un mes para el final del verano (recordemos que el otoño no empieza hasta el 21 de septiembre), ya estamos pensando en empezar un nuevo curso y, por supuesto, en el inicio de la spooky season. Las plataformas lo saben, y Netflix, Disney Plus o MAX ya tienen sus contendientes perfectas para mejores series de septiembre. Y aunque no haya estrenos tan potentes como en otros meses del año, sí que hay unos cuantos que tenemos que destacar, porque van a dar mucho que hablar en redes. Una de ellas, la nueva propuesta de Marvel ‘Agatha, ¿quién si no?’, saliendo directamente de su mejor serie ‘Bruja Escarlata y Visión’, con Kathryn Hahn retomando el papel de Agatha Harkness.

Aunque es Netflix de nuevo la plataforma que se lleva la palma, con hasta cuatro estrenos destacados en nuestra lista. Tenemos lo nuevo de Nicole Kidman, ‘La pareja perfecta’, un thriller para descubrir quién es el asesino; también llega ‘Tulsa King’, la serie de Sylvester Stallone; lo nuevo de Ryan Murphy con ‘Monstruosos: la historia de Lyle y Erik Menendez’; o el dramedia romántico de Adam Brody y Kristen Bell ‘Nadie quiere esto’. Cuatro estrenos potentes que hemos decidido incluir en nuestra lista.

Por otro lado, Prime Video destaca sobre todo con dos proyectos españoles. Tanto el documental ‘Cómo cazar a un monstruo’, como la serie ‘En fin’, de los creadores de ‘Malviviendo’. Sin olvidar la primera diaria de una plataforma, como es ‘Regreso a las Sabinas‘, que llega a Disney Plus. Sin dejar de lado la llegada de ‘El Pingüino’ a MAX, uno de los villanos más famosos de Batman, con un Colin Farrell irreconocible. ¿Tenéis ganas de este septiembre?

La pareja perfecta

Sinopsis: Amelia está a punto de casarse con una de las familias más ricas de Nantucket. Pero cuando aparece un cadáver el día de su boda, de repente todo el mundo es sospechoso.

Aquí llega la cita anual de Nicole Kidman con el mundo de las series. Desde aquella brillante primera temporada de ‘Big Little lies’, la actriz australiana ha decidido seguir apostando por el medio televisivo, y sobre todo, por las plataformas de streaming. Ahora se centra en Netflix, después de protagonizar una comedia romántica con Zac Efron, y llega dispuesta a arrasar con ‘La pareja perfecta’, un thriller de asesinatos. ¿Misterio y Nicole Kidman? ¿Dónde hay que firmar?

Basada en el libro homónimo de Elin Hilderbrand, se trata de una miniserie de tan solo seis episodios. Pero promete emociones fuertes y giros interesantes, sobre todo porque tiene la voz y visión de Susanne Bier como aliciente. La directora danesa se dio a conocer con el movimiento Dogma a mediados de los 90, y ahora se reencuentra con Nicole Kidman tras ‘The Undoing’.Además, tendremos a Liev Schreiber y Dakota Fanning también en el reparto. ¿Qué más podemos pedir? Dinámicas extrañas entre los personajes para descubrir quién es el verdadero asesino tras aparecer una mujer muerta en una boda en Nantucket.

Fecha de estreno: 5 de septiembre

Plataforma: Netflix

Cómo cazar a un monstruo

Sinopsis: Lluís Gros, condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales, pide al youtuber y cineasta Carles Tamayo un documental de su vida para limpiar su imagen tras su condena. Carles accede pensando que Gros pedirá perdón, pero al ver que no es su intención y que sigue en libertad, trata de averiguar por qué sigue impune.

Carles Tamayo, youtuber conocido por videos con investigaciones periodísticas, decidió lanzarse a realizar un documental para tratar de saber qué había pasado con Lluís Gros, condenado por abuso a menores. Pero cuando comenzó a investigar, no solo se dio cuenta de que era realmente culpable, sino que no se arrepentía de ninguno de sus crímenes. Este documental de Prime Video muestra toda la investigación de Carles Tamayo, que contó con el principal acusado. Así lo explicó en su cuenta de X:

“Como muchos sabéis, en diciembre del 2021 me llamó Lluís Gros, un viejo conocido de mi infancia en El Masnou. Lluís, quien regentaba el cine de mi pueblo y solía proyectar los cortos que hacía de niño, había sido condenado a 24 años de prisión por abusar a menores. En esta llamada, afirmando ser inocente, me pidió que investigara su caso. Y así lo hice. Acepté tras ver como, habiendo una sentencia firme y conociendo a algunos de los afectados, el delincuente no entraba en la cárcel».

Fecha de estreno: 6 de septiembre

Plataforma: Prime Video

Regreso a las Sabinas

Sinopsis: las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

Quizá ‘Regreso a las Sabinas’ sea la serie española más importante no solo de septiembre, sino de todo el año. ¿Por qué decimos eso? Porque la producción de Diagonal TV para Disney Plus es la primera serie diaria que se emitirá en una plataforma de streaming. Un hito que podría cambiar las cosas, dar la puntilla a la televisión lineal… o quedarse solo en el intento. Con los responsables de ‘Sueños de libertad’ detrás, ‘Regreso a las Sabinas’ es un drama clásico español, con mucha dosis de romance, como siempre. Y el reparto está a la altura: Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Ángela Molina, Olivia Molina, Natalia Sánchez, Miquel Fernández, María Casal y Nancho Novo.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Plataforma: Disney Plus

Rapa (Temporada final)

336 horas, 20160 minutos… ¡Dos semanas! #Rapa, temporada final. Estreno el 12 de septiembre en Movistar Plus+ pic.twitter.com/4R207WgBFY — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) August 29, 2024

Sinopsis: La enfermedad de Tomás ha avanzado. Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona. Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto: un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizás esta sea su última investigación.

‘Rapa‘ nació en Movistar Plus como una hermana pequeña de la mítica ‘Hierro’ y, pese a que no ha conseguido la repercusión de esta, ha sabido mantenerse firme y alargarse durante tres temporadas. Con dos protagonistas de la talla de Javier Cámara y Mónica López, ‘Rapa’ vuelve a Movistar Plus para cerrar todas las tramas. Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, la serie ha sido rodada en varias localidades gallegas, como Ferrol, Narón, Valdoviño, Xove, Pontedeume, Miño, Sada, As Somozas y Cedeira; además de Bergondo, Abegondo, Fene, As Pontes o San Sadurniño. Un despliegue visual precioso, que eleva la categoría de la serie por encima de otras competidoras.

Fecha de estreno: 12 de septiembre

Plataforma: Movistar Plus+

En fin

Sinopsis: El día en el que debería llegar el apocalipsis, Tomás se levanta resacoso en mitad de una orgía en una tienda de muebles. Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a Julia, su mujer, y a Noa, su hija, sin mirar atrás. Pero cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando, Tomás comprende la magnitud de su error. Ahora, tratará de recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser igual.

Esta innovadora y divertida producción está creada por David Sainz (‘Malviviendo’) y Enrique Lojo (‘El último show’), y presenta en clave de humor negro un escenario post apocalíptico desde la esencia fresca, gamberra y única de sus creadores. Protagonizada por José Manuel Poga (‘La casa de papel‘), Malena Alterio (‘Aquí no hay quien viva‘), Raúl Cimas (‘Poquita fe’), e Irene Pérez (‘Buster’), ‘En fin’ es una serie marca de la casa. Cinismo en estado puro y una comedia tirando continuamente al surrealismo que marca lo que puede ser una de las series españolas más divertidas del año. Seis episodios de 30 minutos de duración para una comedia que puede funcionar perfectamente en un maratón de fin de semana.

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Plataforma: Prime Video

Tulsa King

Sinopsis: Tras 25 en prisión, el mafioso Dwight «El General» Manfredi es exiliado por su jefe a la zona rural de Oklahoma para ampliar sus operaciones. Cuando sospecha que los suyos trabajan en su contra, poco a poco va formando su banda.

Sylvester Stallone, aunque ya no sea la estrella de antaño, sigue a lo suyo, y sigue protagonizando proyectos que le divierten y le entretienen. Se lo pasa bien y se nota. ‘Tulsa King’, creada por Taylor Sheridan (‘Yellowstone’), sigue a un excriminal que busca recrear su imperio una vez ha salido de la cárcel. Y claro, tenemos a un Stallone repleto de carisma como protagonista absoluto. ¿Qué mas podemos pedir? La primera temporada de esta serie lleva ya un par de años disponible en SkyShowtime, pero ahora llega a Netflix, buscando conseguir un público mucho más amplio. Y la verdad, lo merece porque es una serie muy divertida.

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Plataforma: Netflix

Agatha, ¿quién si no?

Sinopsis: La infame Agatha Harkness descubre que ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso.

‘WandaVision’ (o en España ‘Bruja Escarlata y Visión’) es reconocida como la mejor serie de Marvel desde que comenzaron a producirlas en Disney Plus. Lo que consiguió esta historia ha estado al alcance de muy pocos proyectos últimamente. Las teorías semanales, las conversaciones en redes, el apoyo continuo de los fans… Una serie perfecta que ahora encuentra su propio spin-off, con Kathryn Hahn retomando su papel de Agatha Harkness. Aún no sabemos cómo cuadrará en el MCU, pero los avances tienen muy buena pinta. Además, en su reparto nos encontramos a Joe Locke (‘Heartstopper‘) y a Aubrey Plaza (‘The White Lotus’). ¿Veremos de nuevo a Elizabeth Olsen como Wanda?

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Plataforma: Disney Plus

Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez

Sinopsis: En agosto de 1989, los hermanos Lyle y Erik Menendez, asesinaron a tiros a sus padres, José y Mary Louise ‘Kitty’ Menendez. Mientras que la acusación alegó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron -y siguen afirmándolo hoy en día, mientras cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional- que sus actos se debieron al miedo que sentían tras toda una vida de abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de sus padres.

Un nuevo proyecto de Ryan Murphy siempre es algo a tener en cuenta. Uno de los creadores con más personalidad de la actualidad siempre da proyectos que dan que hablar. ¿Su último esfuerzo? ‘Capote vs. The Swans‘. Aunque no tuvo la repercusión de otras series, la crítica aplaudió la recreación de ese New York de la alta sociedad de los años 70. Ahora regresa a Netflix con una segunda temporada de la miniserie sobre Jeffrey Dahmer, ‘Monstruos’. Pero esta vez seguirá a dos, los hermanos Menendez, acusados y condenados por haber asesinado a sus padres, aunque ellos alegaron que fuera en defensa propia.

Nicholas Alexander Chaves y Cooper Koch dan vida a los hermanos Erik y Lyle. Per lo interesante nos lo encontramos en los nombres que conforman sus padres. Ahí encontramos a nuestro Javier Bardem, acompañado por la musa indie de los 90 Chloë Sevigny.

Fecha de estreno: 19 de septiembre

Plataforma: Netflix

El Pingüino

Sinopsis: La serie sigue a Oswald Cobblepot tratando de hacerse el jefe de los bajos fondos de Gotham City.

Matt Reeves venía de dirigir la trilogía de ‘El planeta de los simios’ y se había convertido en uno de los directos más respetados del Hollywood actual. Tener como tarea levantar un nuevo proyecto de Batman siempre es difícil. Y más aún tras el fracaso del DCEU de Zack Snyder, y la marcha de Ben Affleck como Bruce Wayne. Así que Reeves decidió ir hacia atrás y llevar a Batman al pasado, a sus primeros años como justiciero enmascarado. El fichaje de Robert Pattinson no hizo más que agitar las aguas, y sobre todo, las redes, que criticaron mucho al actor. Pero ‘The Batman’ calló bocas y se puso a la crítica de su lado.

Ahora llega el spinoff en formato serie de ‘El Pingüino’, uno de los personajes más interesantes de la película, y al que dio vida Colin Farrell. El actor irlandés regresa como Oswald Cobblepot, y tendremos ante nosotros un viaje hacia los bajos fondos de Gotham, y cómo funciona la mafia en la oscuridad de la ciudad.

Fecha de estreno: 20 de septiembre

Plataforma: MAX

Un escándalo muy real

Ruth Wilson y Michael Sheen, en la miniserie ‘Un escándalo muy real’.

Sinopsis: Esta nueva serie sigue la acción de Maitlis y el príncipe Andrés en los prolegómenos de la entrevista, el revolucionario acontecimiento en sí y las muchas preguntas que dejó tras de sí y que cambiarían sus vidas para siempre.

Basada en la entrevista real de 2019 entre Emily Maitlis y el Príncipe Andrés a raíz de las escandalosas acusaciones a las que se enfrentó sobre su relación con Jeffrey Epstein y Virginia Giuffre. En este caso tenemos a Ruth Wilson como la periodista y Michael Sheen totalmente irreconocible como el Príncipe Andrés. Un miniserie que ya ha molestado a la Corona Real Británica, y que va a generar mucha conversación sobre un tema polémico como pocos. Tres episodios que tratan de arrojar un poco de luz sobre la mítica entrevista, y que buscará que el público se posicione y conozca la realidad de los atroces actos cometidos por el Príncipe Andrés.

Fecha de estreno: 20 de septiembre

Plataforma: MAX

Nadie quiere esto

Sinopsis: Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

¿Una serie romántica en Netflix sobre las dificultades de las citas modernas… con Kristen Bell y Adam Brody como protagonistas? ¡La queremos para ayer! Inspirada en la historia real de Erin Foster, creadora de ‘Nobody Wants This‘, contará con 10 episodios que prometen ser una radiografía de cómo funciona una relación… y cómo puede destruirse rápidamente. «Me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser desgraciado (no hay nada de qué quejarse). Así que, creé esta serie basándome en todas las formas en que puede ser difícil encontrar a la persona adecuada. Nadie quiere esto, pero en realidad sí, y eso es todo lo que importa”. Así explicó la naturaleza de ‘Nadie quiere esto’, su creadora Erin Foster. Y sí, se va a convertir en una de las series del mes, sin lugar a dudas.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Plataforma: Netflix

From (Temporada 3)

Sinopsis: El misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América, que atrapa a todos los que entran. Sus habitantes luchan por mantener una apariencia de normalidad, pero también deben lidiar con las amenazas del bosque circundante; incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol.

‘From’ nació como una especie de ‘Perdidos’ en clave de terror. La idea de quedarse atrapado en un pueblo donde, por la noche, aparecen monstruos que intentan devorarte, funcionó en su primera temporada. Pero el alargamiento innecesario de las tramas (y que el 99% de los personajes fueran odiosos), no consiguió su objetivo: seguir enganchando y creando conversación. Pese a ello, pudo renovar por una tercera temporada, y ya va siendo hora de ir resolviendo unos cuantos misterios que siguen esperando respuesta. Lo dicho, como en ‘Perdidos’, demasiadas incógnitas pero pocas soluciones. Harold Perrineau sigue al frente, buscando encontrar sentido a todo lo que pasa a su alrededor y hay algo cierto en todo esto: hay momentos que dan auténtico terror.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Plataforma: MAX

Más estrenos mensuales