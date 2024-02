Esta es la nueva serie del creador de ‘Dahmer’ que está disponible en HBO Max

Ryan Murphy lleva años dándonos series y películas para el recuerdo. Su peculiar visión, su gusto visual y sus ganas de traer a la actualidad historias con aroma al Hollywood clásico, todo ello le han convertido en uno de los creadores más interesantes y respetados de la actualidad. Ahí tenemos los ejemplos de ‘American Horror Story’, ‘American Crime Story’, ‘Dahmer‘, ‘Glee’ o esa serie de culto que es ‘Popular’. Hace algunos años decidió seguir con sus series antológicas con ‘Feud’, relatándonos el mítico enfrentamiento entre Joan Crawford y Bette Davis. Ahora nos llega la segunda temporada, y pone el ojo (y la bala) en Truman Capote con ‘Feud: Capote vs. The Swans’, que se ha estrenado en HBO Max este 7 de febrero.

Creada por el propio Murphy, estará formada por ocho episodios, y su gran mayoría dirigidos por Gus Van Sant. Ya solo eso es sinónimo de calidad. Es decir, Gus Van Sant no solo ha sido nominado a los Oscar en un par de ocasiones, sino que tiene una filmografía muy interesante, viniendo del cine independiente. Entre ellas, ‘Mi nombre es Harvey Milk’ o ‘Mi Idaho privado’, película que convirtió a River Phoenix en un auténtico icono. Pero claro, no solo hay nombres de categoría detrás de las cámaras, con el 15 veces nominado a los Oscar Thomas Newman como compositor, o Helen Hunt, la actriz de ‘Mejor… imposible’, dirigiendo uno de los episodios. Es que el reparto es de auténtico lujo.

Un reparto increíble

Ahí tenemos a Naomi Watts como protagonista, interpretando a Babe Paley. La actriz británica estará acompañada por Diane Lane, a la que ya conocemos por películas como ‘Infiel’. Esta dará vida a Slim Keith, un icono de la moda de los 50 y 60 en Estados Unidos. El reparto sigue con Chlöe Sevigny, musa del cine indie de los 90. Recuperada por la maravillosa serie ‘Poker Face‘, Sevigny dará vida a C.Z. Guest, actriz de teatro y columnista, entre otras muchas cosas.

Un reparto para quitar el hipo. / FX

También encontramos a Calista Flockhart, la mítica ‘Ally McBeal‘ interpretando a Lee Radziwill, hermana de Jackie Kennedy, y que fue una socialité, escritora y actriz en los años 60. Demi Moore da vida Ann “Bang-Bang” Woodward, conocida por haber asesinado a su marido. Y para terminar, tenemos a Molly Ringwald, la estrella de los años 80, interpretando a Joanne Carson; y Tom Hollander (no confundir con Tom Holland) será el que interprete a Capote.

¿De qué va ‘Feud: Capote vs. the Swans’?

La serie nos cuenta la historia de Barbara ‘Babe’ Paley, que fue uno de los varios miembros de la alta sociedad de Nueva York. Paley fue amiga de Capote hasta que publicó extractos de su novela inconclusa «Plegarias Atendidas», y los extractos sirvieron como relato sobre la élite de la ciudad.

La afilada crítica de Ryan Murphy a la socialité neoyorquina

Y ya queda claro casi desde el comienzo de la serie. Porque todo el mundo parece estar embaucado por Truman Capote. Él llama cisnes a sus amigas, pero quizá es el propio Capote el que responde al llamado canto del cisne. Su verborrea, su rapidez, su humor tan afilado, hacen de él un animal exótico entre toda la jauría que poblaba New York en los años 60. «Invítale a cada cosa que hagamos», dice el personaje de Treat Williams casi al final del primer episodio. Todos aman un buen cotilleo, y Capote se los sabe todos. Eso está claro. Pero todos tardan demasiado en darse cuenta que esos cotilleos se les van a volver en contra. Porque Capote, insistimos, se los sabe TODOS.

‘Feud: Capote vs. The Swans’ va saltando entre líneas temporales para contarnos cómo el que fuera el chico mimado de la alta sociedad neoyorquina se convierte en un apestado que acaba con Capote muriendo totalmente solo y abandonado. Nos sorprende que vaya a ser ese su final, sobre todo tras ver su comienzo.

Capote y Babe, antes de darse puñaladas por la espalda. / FX

El aspecto visual de la serie, obviamente, es de diez. Ya no solo desde los brillantes títulos de crédito (que recuerdan al mejor Saul Bass), sino a la recreación de la época, cuidada hasta el más mínimo detalle. Incluso la música, compuesta por Thomas Newman, que acompaña perfectamente y nos introduce de lleno en la historia, con una sencillez aplastante. Es verdad que muchas veces nos podemos perder al principio, sin tener claro si lo que estamos viendo es antes o después de la traición de Capote. Pero poco a poco nos vamos acostumbrando.

Plegarias atendidas

Todo lo contado en los dos primeros episodios de ‘Feud: Capote vs. The Swans’ podemos encontrarlo en uno de los capítulos del libro ‘Plegarias atendidas’. Concretamente, en ‘La Côte Basque’. En él, usando nombres falsos, pero también algunos reales, usa a su alter ego P.B. Jones y a su amiga Lady Ina para relatar de forma viperina varios de los cotilleos y secretos más ocultos de la alta sociedad. Y en la serie se recrean a la perfección, como la historia de la llamada Ann “Bang-Bang” Woodward, o lo que sucede con el marido de Babe Paley.

De hecho, al final del primer episodio descubrimos que es la revelación de la historia de Ann Woodward lo que puso a sus cisnes en su contra. Aún no se sabe por qué Capote decidió traicionar a sus amigas, y contar todos los secretos que le habían confiado. No sabemos si la serie dará alguna teoría (solo hemos podido acceder a los dos primeros episodios), pero todo será teorizar. Al igual que en el libro que adapta, ‘Capote’s Woman: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era’, escrito por Laurence Leamer y que ahonda en el propio ‘Plegarias atendidas’.

Calista ha vuelto, y nosotros encantados. / FX

Un reparto de ensueño

Hemos visto a Capote muchas veces en el cine. Por ejemplo, interpretado por Philip Seymour Hoffman, ganando el Oscar por ello. O Toby Jones, una interpretación bastante más acertada, aunque pasó desapercibida al estrenarse el mismo año. En ‘Feud: Capote vs. The Swans’ nos encontramos con Tom Hollander. Le vimos en la última de ‘The White Lotus’, pero también junto a Tom Hardy en ‘Taboo’ o como Lord Beckett en la saga de ‘Piratas del Caribe’. Se mete de lleno en el personaje, reproduciendo sus manierismos, su tono de voz tan agudo y complicado, su pausa al hablar… De hecho, tanto que hay veces que cae en la parodia. Porque Capote es un personaje muy parodiable.

En cuanto al reparto femenino, destaca una siempre espléndida Diane Lane, dando vida a Slim Keith. Sí, Naomi Watts es la gran protagonista de todos los cisnes, y cumple con creces, aunque a veces se la vea sobrepasada. Sobre todo cuando comparte escena con la propia Lane, pero claro, eso son palabras mayores. Ninguna de ellas desentona, y siempre nos gusta volver a ver a Calista Flockhart actuando.

Aunque, como es la marca de Ryan Murphy, el ritmo no siempre es el idóneo (a veces parece querer abarcar demasiado, para no contar nada). Y tiene algunos recursos estilísticos que te sacan por completo (ese horrible plano de la masturbación en la sauna con la mano de Russell Tovey en primer plano). Quizá esté un escalón por debajo de ‘Feud: Bette y Joan’, pero la intrigante vida de Capote nos atrapa. Mas por lo que sabemos que por la propia serie. Pese a ello, es una ácida crítica a esas altas esferas que se creen por encima del bien y del mal. Capote quiso darles su merecido, y se hundió en el proceso.