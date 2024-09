Jorge Javier revela lo ocurrido con la presidenta de Mediaset en la publicidad de ‘Gran Hermano’

El sábado tuvo lugar la clausura del FesTVal de Vitoria. Y, entre los muchos invitados que recorrieron la alfombra naranja estaban Jorge Javier Vázquez y Mercedes Milá, que le entregó un premio a ‘Supervivientes’. O lo que es lo mismo, el pasado y el presente de ‘Gran Hermano’, que ha regresado con éxito de audiencias a Telecinco.

Sobre este encuentro con su ‘colega’ de profesión se ha pronunciado Jorge Javier en su blog semanal de ‘Lecturas’. «Qué bien me lo pasé en Vitoria-Gasteiz», comienza reconociendo el presentador de ‘GH 2024’, antes de enumerar a algunos de los muchos compañeros con los que se reencontró en la clausura del FesTVal. «Qué noche tan divertida pasé con Gemma Nierga, con Boris Izaguirre».

«Que subidón me dio con Raquel Sánchez Silva. Y con Mercedes Milá, que nos entregó el premio y contribuyó a fomentar el show«, explica. Además, también «aproveché para darle las gracias a Ramón García por unas palabras que me dedicó no hace mucho en una entrevista. Me gusta la energía que desprende, siempre tan ilusionado, siempre tan entregado a su trabajo. ¡La de entrevistas que le hice cuando trabajaba en Tele Indiscreta!».

Jorge Javier reconoce que «en principio siempre me da pereza asistir a cualquier evento pero luego me lo suelo pasar bomba. Será porque los dosifico mucho». Y es que, el comunicador catalán no es muy dado a prodigarse en eventos de este tipo, por lo que cada vez que asiste a uno, causa mucha expectación.

Jorge Javier: «Volver a ver a Mercedes Milá es un subidón»

Jorge Javier con Mercedes Milá en la clausura del FesTVal.

Tras pasárselo en grande en Vitoria, Jorge Javier Vázquez se encargó de presentar la vuelta de ‘Gran Hermano’ con anónimos 7 años después. «Considero que la gala fue todo un espectáculo. Curradísima. Con mucho ritmo. Todas las primeras galas suelen pecar de lentas pero no tengo la sensación de que esta decayera en ningún momento. Me eché tales carreras entre plató y plató que llegué a la cama destrozado», comienza relatando.

Además, el de Badalona no oculta sus conversaciones y sintonía con la actual presidenta de Mediaset España, Cristina Garmendia, tras la salida de Borja Prado. «Durante las publicidades charlé en varias ocasiones con Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset, con la que ya he coincidido en varios estrenos», revela. «Me gusta ver a un cargo ejecutivo tan implicado, haciendo todo lo posible por conocer el funcionamiento de la cadena que preside de primera mano. Disfrutó viendo ‘Gran Hermano’ tanto como el estreno de ‘Supervivientes'», sentencia de la ex ministra de Zapatero.

Por último, el presentador confirma cómo está siendo llevar su omnipresencia en la parrilla con ‘El Diario de Jorge’, ‘Gran Hermano 2024’ y la vuelta de ‘Hay una cosa que te quiero decir’: «El viernes por la tarde lo pasé grabando varios casos de ‘Hay una cosa que te quiero decir’. Solo puedo decir una cosa: espectaculares. Televisión en estado puro. Se avecina temporada excelente«, concluye.