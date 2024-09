El tirante reencuentro de Susanna Griso y Sofía Cristo tras su encontronazo: «Me mordí la lengua»

Susanna Griso y Sofía Cristo han firmado la paz este lunes en ‘Espejo Público’ al coincidir por primera vez desde su tenso enfrentamiento en directo. Hace apenas unos días, la hija de la vedette estallaba contra la presentadora y el espacio de Antena 3 por el tono con el que abordaron la filtración de las imágenes de su madre y el rey emérito. Y aunque en este nuevo encuentro ambas decidieron aparcar sus diferencias, la reconciliación no estuvo exenta de tensión y reproches.

El pasado jueves, la hermana de Ángel Cristo Jr. terminaba revolviéndose contra ‘Espejo Público’ en directo, harta del tono de la presentadora y las preguntas del programa sobre las fotografías de Bárbara Rey. Y es que, la publicación del material junto al rey Juan Carlos I en la prensa resucitó el debate sobre el supuesto chantaje de la vedette al antiguo jefe del estado, y la colaboradora del matinal no estaba dispuesta a aguantar más.

Este lunes, Sofía Cristo conectaba en directo con ‘Más Espejo’ mucho más relajada y ondeando la bandera blanca. «Yo siempre voy a estar en medio de todo, aunque no lo merezca, y lo haré siempre por defender a mi madre, pero, realmente, es muy duro», comenzó asegurando la televisiva a Susanna Griso en un intento de justificar la «dureza» de sus reacciones por el estrecho vínculo que mantiene con su madre.

Sofía Cristo reaparece en ‘Espejo Público’ para hacer las paces con Susanna Griso: «Es muy duro»

Susanna Griso y Sofía Cristo en ‘Espejo Público’

«¿Ya somos amigas?», preguntó entonces la hija de la vedette a la conductora de ‘Espejo Público’, que terminaba riéndose del asunto y asegurando que pronto se fundirían en un abrazo. Pero no toda la conversación tuvo un tono tan pacífico y sereno, pues hubo reproches por ambas partes. «Me mordí mucho la lengua«, llegó a señalar la DJ sobre sus acusaciones de falta de objetividad al programa de Antena 3. «Yo también me la mordí… y mucho», añadió entonces la periodista con gesto serio.

Y es que, el sonado desencuentro no fue plato de buen gusto para Susanna Griso, que no dudó en confesar a su colaboradora la pena que sintió al recibir sus ataques. «A mí me dolió porque te tengo mucho cariño y tú lo sabes. Las preguntas que te hacía eran pertinentes en ese momento», aseguró la presentadora, unas palabras con las que Sofía Cristo parecía no coincidir por su gesto de confusión. «Entiendo que defienda a tu madre», continuó señalando la comunicadora en un intento de arreglar la situación.

«Mi madre es sagrada, me llevo por delante a quién sea»

Ante el camino que estaba tomando su intervención, la hija de Bárbara Rey volvió a mostrarse tajante. «Tu labor como periodista la respeto», se limitó a señalar la DJ, que insistió en que no está «enfadada» con la presentadora ni con el espacio. «Estoy cansada de la violencia que se está ejerciendo sobre mi madre, una mujer maltratada, por parte de esta cadena, los colaboradores…», terminaba espetando la tertuliana a modo de último dardo contra el magacín.

A su vez, lanzaba una seria advertencia tanto a la presentadora como al resto de sus compañeros de cara a los futuros debates en plató sobre su Barbara Rey o las fotografías. «De verdad, lo pasé mal porque os tengo cierto cariño. No quiero que vuelva a pasar, pero si tiene que volver a pasar me va a dar igual que seas Susanna Griso o pepa la panadera. Mi madre es sagrada y nadie la va a tocar. Me da igual, me llevo por delante a quién sea», sentenció la DJ.

Un acercamiento que llega después de que la hija de la vedette cargase duramente contra Susanna Griso por su doble moral. «Me dices estamos en el mismo barco pero tu madre ha robado dinero de manera sutil’. Estáis dando por hecho cosas graves o estamos en el mismo barco o me bajo yo de este barco», aseguraba la DJ el jueves pasado lanzando un órdago al programa de Antena 3. «No me gusta tu lenguaje verbal, sabes que me está doliendo y te veo con media sonrisa», llegó a señalar Cristo contra la presentadora.