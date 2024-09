Sofía Cristo dice ‘basta’ con este mensaje tras su desencuentro con Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Este jueves, Sofía Cristo vivía un tenso rifirrafe con Susanna Griso en ‘Espejo Público’ después de que la colaboradora cuestionara a la presentadora por reírse de ella con algo que ele hacía mucho daño. Asimismo, la DJ llegó a amenazar con dejar de colaborar en el programa de Antena 3 por lo que la estaban haciendo al cuestionarla a ella y a su madre tras salir a la luz las fotografías de Bárbara Rey y el emérito.

«No me gusta tu lenguaje no verbal, Susanna, porque tengo la sensación de que ante algo que me está doliendo te veo con una sonrisita de ironía que parece que te estás mofando de lo que a mi me está molestando», le llegó a decir Sofía Cristo a Susanna Griso en pleno directo.

Poco después, Sofía Cristo incluso amenazó con tomar acciones legales contra el que era su programa. «Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar. Y todos los medios que se hagan eco de esta publicación van a ir por adelante», aseveraba la hija de Bárbara Rey.

El mensaje de Sofía Cristo a ‘Espejo Público’

Tal y como ya dijo ayer, este viernes, Sofía Cristo no se ha presentado en el plató de ‘Espejo Público’ como es habitual. Eso sí, la DJ le había enviado un mensaje a Gema López dejando claro lo harta que está con toda esta situación y el ver que su madre vuelve a estar en el disparadero por culpa de su hermano.

«Estoy cansada de que todo el mundo vaya a por la víctima y no a por el verdugo«, sentencia Sofía Cristo. Después de que Gema López leyera este mensaje de su compañera, los colaboradores debatían sobre a quién se refería Sofía al hablar de «verdugo». «Creo que es una clara alusión a su hermano y a don Juan Carlos, creo«, señalaba la propia Gema.

Sin embargo, Bárbara Rey aclaraba a través de Aurelio Manzano las palabras de su hija desmintiendo que Sofía Cristo acusara al rey emérito de ser «verdugo». «Mi hija jamás llamaría verdugo al rey, se refiere a su hermano», aclaraba el colaborador por boca de la ex vedette, que no para de enviar mensajes a colaboradores para tratar de dar su versión de los hechos.

Por otro lado, Sofía Cristo ha vuelto a hablar ante los micrófonos de Europa Press sobre lo que piensa de que su hermano Ángel Cristo siga haciendo daño a su madre y ganando dinero a costa de todo. «Mi madre está muy mal, al final es el dolor de una madre que ve cómo su hijo le hace tanto daño. Mi hermano es impredecible, esto no lo esperábamos y va a ser denunciado, ojalá se sumase el rey emérito a la denuncia, sería un fantasía. Yo confío en la justicia española y espero que al final todo se resuelva como debe ser», concluía la DJ.