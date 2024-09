Susanna Griso no piensa callar y pega esta réplica a Sofía Cristo tras su brote en ‘Espejo Público’

Susanna Griso tuvo un programa muy complicado este jueves en ‘Espejo Público’ con Sofía Cristo, que protestó por dar pábulo a las explosivas imágenes de Bárbara Rey y el Emérito que ha publicado una revista holandesa y por las preguntas que le formuló la presentadora sobre la presunta extorsión de la vedette al ex monarca.

La joven dijo ‘hasta aquí’ y advirtió con desmarcarse de su puesto como colaboradora en ‘Más espejo’. De hecho, avisó con no acudir este viernes y, efectivamente, a pesar de estar prevista su convocatoria, la DJ no ha aparecido en el plató. Seña de su malestar con el programa de Antena 3.

Sofía Cristo también se molestó con que Susanna Griso insinuara que Bárbara Rey mentía con el caché que cobraba en Canal Nou por el famoso programa de cocina y, además, criticó su lenguaje no verbal, al que hizo alusión varias veces. «No me gusta tu lenguaje no verbal, Susanna, porque tengo la sensación de que ante algo que me está doliendo te veo con una sonrisita de ironía que parece que te estás mofando de lo que a mi me está molestando», le recriminó.

Aunque lo peor llegó cuando amenazó con acciones legales. Conforme pasaron los minutos, se calentó más. «¿Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar. Y todos los medios que se hagan eco de esta publicación van a ir por adelante. Por eso yo venía preocupada por vosotros, pero veo que a vosotros no os preocupa nada porque ponéis las fotos como os da la gana y siguen apareciendo detrás (en el pantallón)», espetó, asegurando que esas acciones también van a ir dirigidas a ‘Espejo Público’ por difundir esas imágenes.

«Estáis dando por hecho cosas muy graves. Claro que me enfado. O estamos en el mismo barco o me bajo yo de este barco, porque aquí o se defiende a mi madre o nada», desafió también la hija de Bárbara Rey.

Pues bien, este viernes, Susanna Griso se ha pronunciado sobre ese desencuentro con Sofía Cristo aprovechando que ella había declinado estar hoy en plató. «Le tenemos todos un cariño inmenso a Sofía, para mi es muy difícil de verdad hacerle las preguntas que ayer le hice y lo siento porque sé que le molestó, pero no podemos estar especulando sobre el chantaje o la extorsión al rey todos los españoles sin preguntarle a ella por este tema», ha sentenciado. «Fuimos muy claras y hay una parte en la que he apoyado a Sofía durante todo este tiempo, que es en los movimientos de su hermano, pero una cosa es eso y otra lo que ocurrió entre Bárbara y el Rey», ha añadido Gema López.

«¿Cuántas versiones han dado ellos sobre esto durante 30 años? Porque yo me he perdido ya. He escuchado a Bárbara decir A, B, C y D, las réplicas de Sofía, el hermano, los amigos, los fotógrafos, Chelo García-Cortés… Es que, claro, hay tantas versiones que yo ya no se cuál es la real», ha cuestionado Miquel Valls. En ese sentido, Gema ha señalado, con un ejemplo, las «contradicciones en las que caen ambas»: «Tú no puedes decir ‘mi madre ha trabajado durante toda la vida para mantenernos’ y acto seguido decir ‘mi madre no trabajó porque la vetaban'».

«Es lógico que Sofía defienda a su madre, no la voy a criticar por ello porque yo haría lo mismo, lo que pasa es que cuando ella dice que no ha visto el dinero (del presunto chantaje), yo me mordí la lengua y ella se quejaba de mi lenguaje no verbal, pero evidentemente ese dinero ha existido y se lo ha quemado su madre. Y ella misma ha reconocido que tuvo problemas de ludopatía», ha replicado Susanna Griso sin amilanarse. Palabras que, sin duda, avivarán esa tensión entre la comunicadora y Sofía Cristo.

Por último, Susanna Griso ha desvelado un dato: «Ayer cuando discutimos me llamó una persona durante una pausa publicitaria y me dijo ‘lo que estás contando es todo tal cual’ y es una persona sobre la que no voy a decir su nombre pero estaba en la negociación de los contratos. Evidentemente a Bárbara se le pagó (por callar) con Televisión Española y con Canal Nou», ha sentenciado la periodista alto y claro.