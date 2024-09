El sorpresivo rotondazo de Maite Galdeano con Alejandro Albalá en pleno conflicto con Sofía Suescun

Este domingo, José Ángel Leiras sorprendía en ‘Fiesta’ al revelar que Maite Galdeano había tenido una reunión secreta con alguien a quién había puesto a parir durante años en plena guerra con sus hijos Sofía Suescun, Cristian Suescun y Kiko Jiménez. El periodista, que ha sido director del formato en verano, informaba que la navarra se había reunido con Alejandro Albalá.

Una información que generaba mucho estupor en el plató pues el propio Alejandro Albalá estaba presente en él. «Ayer Maite Galdeano tuvo una reunión secreta y sorprendente durante tres horas, es una persona con la que ha sido muy crítica con él, le pide perdón y le dice que si pueden tener un encuentro esa tarde y ayer ellos se reúnen en tres horas, y esta persona se convierte en el nuevo paño de lágrimas de Maite», revelaba Leiras.

La reunión secreta de Maite Galdeano y Alejandro Albalá

Justo después, el periodista de ‘Fiesta’ señalaba que la persona que se había reunido con Maite Galdeano era Alejandro Albalá, el que fuera ex pareja de su hija. «Estuve con Maite y me contó cosas muy curiosas, yo no soy nada rencoroso. Recibí una llamada de un amigo, se puso ella al teléfono y decidimos hablar. Ella me pidió perdón por todo lo que dijo de mi. Estuvimos un buen rato y me dio pena», explicaba Albalá.

«La estuve ayudando porque Kiko y Sofía le han cortado la línea del móvil, le han dejado abandonada en ese aspecto», soltaba Alejandro Albalá. «¿Le habéis cortado la línea?», le preguntaba entonces Emma García a Kiko Jiménez. «La línea era de Sofía y lo pagaba como le pagaba todo y hace dos semanas le dijo ve contratando una línea nueva», defendía Kiko. «Según ella nadie la avisa y se siente incomunicada», le replicaba Alejandro.

«Yo la ayudé a conseguir una tarjeta de prepago. Yo vi la entrevista de ‘De Viernes’ y vi a la Maite que todos reconocemos, pero la que vi ayer no la reconozco. E incluso me dio pena. Ella se siente abandonada por su hija, cree que Kiko le tiene comida la cabeza y que como él tiene una casa en alquiler y otra en venta, no tiene donde meterse y por eso tenían que echar a la Maite. A mí me cuenta cosas que estando como está ella, sé que no se las inventa. Y si miente yo me la he creído», sostenía Alejandro Albalá.

Era entonces cuando Leiras le preguntaba al colaborador de ‘Fiesta’ si no le sorprendió que justo quisiera reunirse con él siendo el principal azote de Sofía y Kiko. «No, no me sorprende porque yo sé que ella va agarrándose a donde puede porque está sola», aseveraba Alejandro.