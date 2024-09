Maite Galdeano da un golpe bajo a Antonio Montero y le tienen que censurar en ‘De Viernes’

Maite Galdeano volvía a sentarse este viernes en el plató de ‘De Viernes’ para replicar y contestar a su hijo Cristian Suescun que había dado su propia entrevista justo antes negándose a tener un cara a cara con ella. Y si la semana pasada sorprendió la actitud calmada y sosegada que tuvo, esta vez la madre de Sofía volvió a mostrar su cara más polémica encarándose con Terelu Campos y Antonio Montero.

Y es que durante toda la noche, Maite Galdeano no paró de enfrentarse con los colaboradores de ‘De Viernes’ e incluso con los presentadores al verse cuestionada por ellos. Hasta el punto de que la navarra se atrevió incluso a sacarle a algunos de ellos cuestiones personales. Lo hizo con Terelu al insinuar que a ella le gustaba mucho beber. Algo que llevó a llevarse un toque de atención pero que sirvió de poco.

Pues, después, cuando Antonio Montero le dejaba claro que su hija no quería seguir viviendo con ella y que tenía que pasar página, Maite Galdeano no se lo pensó y le soltó otra pulla al colaborador. «Aquí todos tenemos que callar. A mí también me da mucha pena tu vida, que estás con una Marisa (Martín Blázquez) y nunca la plantas. Estás por la pasta, por el dinero, por el patrimonio«, le soltaba sin pudor.

Santi Acosta le para los pies a Maite Galdeano por lo que suelta de Antonio Montero

«Maite no hemos venido aquí a hablar de la vida de Antonio», le recriminaba Santi Acosta parándole los pies a su invitada. «Me permito la licencia de decírtelo porque lo has dicho en el reality en el que estuvimos. A mí me criticáis por la pasta y tú estás viviendo con la mujer sin sentimiento, una en la planta de arriba y otro en la planta de abajo. Más penosa me parece tu vida», se justificaba Galdeano.

«Maite cuando los presentadores piden silencio guarda silencio porque has venido a dar una entrevista, ahora estoy hablando yo, has venido a que nosotros te preguntemos y tú contestes, esas son las reglas», le volvía a decir Santi Acosta cuando Beatriz Archidona trataba de hablar y Maite Galdeano no se callaba. «Maite aquí no venimos a cuchillo», concluía Archidona.