El nuevo ‘Sálvame’ aclara por fin la desaparición de uno de sus rostros más conocidos

Han pasado cinco meses desde que se estrenó ‘Ni que fuéramos‘, el nuevo proyecto de Fabricantes Studio tras el final de ‘Sálvame’ en Telecinco. El espacio presentado por María Patiño daba el salto primero a Canal Quickie, y posteriormente también a TEN, con algunos de los rostros más emblemáticos de ‘Sálvame’.

Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García-Cortés eran los primeros en sumarse a esta aventura a la que después se unió Kiko Hernández y también Marta Riesco. Junto a ellos estuvo otro rostro muy conocido por los espectadores de ‘Sálvame’, César Toral, más conocido como Escaleto.

En ‘Sálvame’, Escaleto aparecía casi todas las tardes en la zona donde se encontraba el director del programa encargándose de escaletar todo lo que pasaba en el programa. Con su salto a ‘Ni que fuéramos’, César se convertía en el encargado de las redes sociales y en presentar el programa durante las publicidades en TEN.

Sin embargo, Escaleto desapareció de un día para otro de ‘Ni que fuéramos’ en el mes de junio. En ese momento se contó que estaba de vacaciones. Sin embargo, tras la vuelta del programa en septiembre, César Toral, seguía sin aparecer en el formato presentado por María Patiño.

La extraña desaparición de Escaleto en el nuevo ‘Sálvame’

En su lugar ha sido Javier de Hoyos quien se está encargando de llevar las redes sociales de ‘Ni que fuéramos’ y de conducir el programa durante las publicidades en TEN. En los últimos días surgían numerosas especulaciones sobre un posible despido o problemas entre Escaleto y el equipo del nuevo ‘Sálvame’ pues el colaborador había dejado de seguir a la productora en redes sociales.

Tras no parar de preguntar por Escaleto en el chat de YouTube, Javier de Hoyos decidía romper el silencio y aclarar lo sucedido con el colaborador. «»Por cierto, hay muchas dudas, todo el rato preguntáis por Escaleto. Escaleto está bien, nos está viendo desde su casa. Tuvo un pequeño contratiempo y volverá cuando pueda. Con todo lo que estáis contando en las redes sociales podríais escribir un libro de ficción porque no es verdad. Escaleto, te mando un beso desde aquí porque sé que nos ves y que en nada estarás aquí», explicaba el colaborador y ex director de ‘Socialité’.