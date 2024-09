Carmen Lomana sepulta el fichaje de Tamara Falcó en ‘Got Talent’ con estos duros términos

‘Got Talent’ regresó el pasado sábado con una décima temporada cargada de novedades, entre ellas, algún que otro rostro del jurado. El debut de Tamara Falcó en Telecinco ha sido objeto de debate en ‘Las mañanas Kiss’, donde Carmen Lomana colabora. Así, la socialité no ha dudado en emitir su demoledora sentencia sobre la hija de Isabel Preysler, tachando al nuevo fichaje de Mediaset como «absurda».

Los primeros pasos televisivos de la marquesa de Griñón más allá de los confines de Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ han causado revuelo. Cuando Xavi Rodríguez y María Lama pusieron su estreno en ‘Got Talent’ a juicio en el matinal de Kiss FM, Lomana no se mordió la lengua. «No aguanté ni dos envites. Me pareció tan absurda esa manera de reírse, como loca, sin venir a cuento«, comenzó señalando la colaboradora.

Carmen Lomana, demoledora con Tamara Falcó: «Es absurda»

Pero Carmen Lomana solo acababa de iniciar su cruzada contra la hija de Isabel Preysler, por la que mostró muy poca simpatía. «Ella es absurda. La gente absurda que no tiene un criterio, que su criterio es ‘ja, ja, ja’… ¿de qué te ríes? No da más de sí», insistió la colaboradora de ‘Espejo Público’, que no ocultó su animadversión hacia en tándem madre e hija.

«¿Cambiarías a Tamara por su madre en el jurado?», preguntaron en un momento los presentadores del programa. «¡Quita…peor! Yo por lo menos con ella me río, porque a su madre no la entiendo mucho cuando habla«, aseguró Lomana, que desveló este mismo jueves en ‘Espejo Público’ su último desencuentro con la ex mujer de Julio Iglesias.

Carmen Lomana en ‘Espejo Público’

Carmen Lomana reaparecía en el matinal de Antena 3 para denunciar el veto sufrido por parte de una celebridad de cara a un importante evento. Al parecer, la empresaria se habría quedado fuera de un evento de Pedro del Hierro este mismo jueves por culpa de la madre de Tamara Falcó. «La información que nos ha llegado es que Isabel Preysler no quiere coincidir contigo, de hecho, en otras fiestas pregunta antes de confirmar su asistencia si tú vas a estar o no», reveló un redactor del magacín.

«Pues nunca me lo hubiera imaginado. Porque creo que Preysler es una mujer de mundo, que está acostumbrada a la vida social… y eso no lo haría nunca una mujer de esas características», sentenció Lomana mientras Pilar Vidal ponía en duda la información. «No quiero ir contra el programa, pero me gustaría saber de dónde sale esa información. A mí no me consta», señaló la colaboradora.