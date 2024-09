Tamara Falcó confiesa la condición de Motos para fichar por ‘Got Talent’ y sentencia así a Broncano

Tamara Falcó está de enhorabuena pues esta temporada hará doblete en televisión y además algo poco habitual en televisión. Y es que la hija de Isabel Preysler estará a la vez en Antena 3 y Telecinco. Por un lado, seguirá formando parte de la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’ los jueves y por otro debuta como jurado de ‘Got Talent 10‘ en Telecinco.

Así, la marquesa de Griñón se incorpora a la mesa del talent que regresa este sábado a Telecinco a las 22:00 horas junto a Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández tomando el relevo de Edurne, que deja su hueco tras nueve ediciones.

En un encuentro con los medios, entre los que estaba El Televisero, con motivo de la presentación en el FesTVal, Tamara Falcó explicó como le llegó la propuesta para fichar por ‘Got Talent’. Así, según relata fue su representante, Susana Uribarri, la que le hizo la propuesta. «Me preguntó que si me apetecía y dije que por supuesto que sí. No me lo quiso decir hasta que quedaban tres personas candidatas. Tuve la suerte de salir la elegida, y me alegro muchísimo», aseguraba.

Tras llegarle la propuesta, Tamara Falcó no dudó en hablar con Pablo Motos. En este sentido, la colaboradora ha explicado cuál fue la única condición que le puso el presentador de ‘El Hormiguero’. «Pablo lo entendió cuando se lo conté. Me pidió que siguiera siendo súperprofesional y que no faltara en ningún momento al programa», asegura.

Asimismo, Tamara Falcó ha explicado que no puede participar en otro programa que vaya en la misma franja o del mismo tipo en otra cadena. Es por ello por lo que será imposible ver a la hija de Isabel Presyler de visita en ‘Babylon Show’ de Carlos Latre. «Pero esto era un talent. Además, aquí tengo contrato con Fremantle, no con la cadena«, aclaraba.

En ese sentido, Tamara tenía claro que no quería dejar su trabajo en ‘El Hormiguero’. «Me pidieron que respetase los tiempos y que los únicos días problemáticos eran los jueves. Asi que adelantamos las grabaciones de Got Talent para que pudiera llegar a El Hormiguero. Me comía un bocadillo por el camino y ya», relata.

Tamara Falcó se pronuncia sobre la guerra de Motos con Broncano

Como colaboradora de ‘El Hormiguero’, Tamara Falcó vivirá en primera persona la guerra entre Pablo Motos y David Broncano en La 1. «La televisión tiene que ser entretenida», responde cuando le preguntan por la llegada del presentador de ‘La resistencia’ a TVE con ‘La revuelta’.

«Pablo lleva una carrera muy sólida en esto, creo que sería muy difícil hacerle daño y hay lugar para todos. No creo que sea una competencia directa«, recalca Falcó. «Yo no lo veo como una guerra. La competencia es buena y el público es el que decide», añadía.

Por último, Tamara Falcó no duda en dejar claro lo que piensa de Pablo Motos. «Pablo ha tenido la suerte de conectar con el público español, tiene invitados increíbles, se le ocurren cosas como la tertulia, que al principio nos lanzó ahí y era una cosa rarísima… Lo importante es que el espectador decida», sentencia.