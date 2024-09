Carmen Lomana no calla más y acusa de «montaje» a ‘Espejo Público’: «Hacéis un programa de mentiras»

Con el fin del verano, Carmen Lomana ha retomado su puesto habitual en ‘Espejo Público’, y como es habitual, su regreso a plató no ha estado exento de drama. La socialité pilló por sorpresa a Susanna Griso y el resto de colaboradores al expresar su profundo enfado con el programa. Así, no dudó en señalar a sus compañeros por lo que se había dicho de ella durante sus vacaciones en el matinal de Antena 3.

Pese a su ausencia en verano, la empresaria ha sido objeto de numerosas polémicas en el programa presentado por Susanna Griso. Pilar Vidal fue la última en señalar a Lomana por sus constantes comentarios gordófobos hacia ella, por lo que había expectación por su cara a cara este jueves. En mitad de la sección ‘Más Espejo’, la presentadora se dio cuenta de que había algo raro en el ambiente de plató.

«¿Qué te pasa Carmen? Tendrías que haber vuelto de las vacaciones contenta y feliz. Te conozco y te tengo ya muy calada, que llevamos trabajando juntas ya mucho tiempo», señalaba Griso dirigiéndose a la socialité. Entonces, Carmen Lomana se puso aún más seria para dirigirse a sus compañeros. «Yo he estado muchos años trabajando aquí y adoro ‘Espejo Público’, pero hay cosas que no me han gustado», sentenció la colaboradora.

Carmen Lomana estalla contra ‘Espejo Público’: «No podía ni defenderme»

Carmen Lomana y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

Y Gema López no tardó en indagar en los motivos detrás de su inesperado desplante con el programa. «¿Qué cosas?», preguntó la periodista mientras en pantalla se podía leer «Lomana vuelve muy enfadada». «Me he ido de vacaciones y os habéis dedicado a ponerme a escurrir y no está bien, porque encima no podía ni defenderme», explicó la tertuliana, visiblemente molesta con Pilar Vidal y compañía.

Sin embargo, Miquel Valls no dudó en alzar la voz interrumpiendo a la socialité para denunciar que su queja estaba siendo «muy injusta». Pero Carmen Lomana no se amedrentó ante los que intentaban silenciarla. «Mira, tú cállate porque has dado leña y has dejado que me dieran», increpó la empresaria al periodista catalán. Entonces, la conductora de ‘Espejo Público’ se remontó al último debate en el espacio que involucraba a la tertuliana.

Lomana tacha de «montaje» a su propio programa

Pero lejos de quedarse callado, Miquel Valls le replicaba a su compañera recordándole que en todo momento intentaron hablar con ella de lo sucedido. «Este programa te ofreció una cámara, hablaste desde Atocha. Al día siguiente te llevamos un ramo de flores por tu cumpleaños,… Creo que estás siendo injusta con el programa», le recriminaba el copresentador.

«No, con el programa no, con el montaje que hicieron, porque cortaron todo. Es que me da igual, porque algo que está sustentado en una mentira, que no es cierto, no tengo por qué justificarme. Si estamos haciendo un programa con mentiras, pues vamos a contar mentiras, tralala», sentenciaba Carmen Lomana acusando a ‘Espejo Público’ de engañar.

Griso recordó entonces cómo las declaraciones de Carmen Lomana sobre Pilar Vidal en las que aseguraba que le «gustaba mucho comer» causaron todo un revuelo en plató durante su ausencia. Y es que, precisamente las acusaciones de «gordofobia» por parte de todos sus compañeros no fueron plato de buen gusto para la colaboradora, y se quiso defender este jueves.

«Es ridículo y estoy harta»

«Yo jamás la llamé gorda. Me pasa a mí porque soy muy educada y me callo porque también podría lapidar a alguien en un minuto», señaló Lomana respondiendo a la polémica que se gestó cuando ella no estaba presente en el espacio de Antena 3 para defenderse. Pero Gema López no estaba dispuesta a permitir la salida de tono de su compañera.

«¿Por qué siempre que te pasa a ti? ¿Por qué siempre que haces unas declaraciones y nosotros las traemos aquí y las comentamos parece que somos los malos? Las declaraciones las interpreta la gente», sentenció muy seria López mientras la socialité se intentaba justificar. «Es que ya de verdad, es tan ridículo. Estoy tan harta…», terminó espetando Carmen Lomana.