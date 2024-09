Susanna Griso se revuelve ante los directivos de ‘Espejo Público’ y advierte: «Aquí lo dejo»

La primera semana de septiembre ha supuesto el pistoletazo de salida para las nuevas temporadas de muchos espacios de Antena 3. Ha sido el caso de ‘Espejo Público’, que arrancó su nueva etapa con el regreso de Susanna Griso este lunes, y también el de ‘El Hormiguero’. De hecho, la excéntrica reaparición de Pablo Motos acompañada de drones y fuegos artificiales no pasó desapercibido en el matinal de la cadena. Fue ahí cuando la presentadora aprovechó para elevar una inesperada queja a la dirección del espacio.

Firmando una demoledora cuota de pantalla del 21% en su esperado estreno junto a Rafa Nadal, ‘El Hormiguero’ se impuso a su competencia en el inicio de su temporada número 19. Es por eso que el matinal de Antena 3 se hacía eco este martes de su arrollador regreso, marcado por nuevas secciones, nuevos colaboradores y 350 drones. «Se vivió un momento mágico», comenzó señalando la conductora de ‘Espejo Público’.

Susanna Griso clama por lo visto en ‘El Hormiguero’

«Ayer se paralizó todo, solo ellos son capaces de hacerlo», añadía Gema López mientras repasaban el espectáculo aéreo que Motos había desplegado para celebrar su regreso a la cadena. Justo después de volver a vivir el impactante momento, la conductora de ‘Más Espejo’ se dirigió a Susanna Griso. «Perdona Susanna, pero estoy viendo eso y te veo a ti con la pistolita…», bromeó la periodista haciendo referencia a la última promo del programa, en la que la presentadora aparece disparando a una diana.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Fue entonces cuando la conductora de ‘Espejo Público’ estalló contra la abismal diferencia entre los programas de la cadena. «Ya… Vamos a ver. ¿Me vais a hablar del presupuesto de nuestras ‘promos’? ¿Que he puesto hasta mi casa?», espetó por sorpresa la periodista, que dejando atrás las risas iniciales adoptó un tono más serio para denunciar a la dirección del programa.

«O sea, qué os voy a contar. Y aquí lo dejo. No me hagáis hablar. No me hagáis decir nada más«, terminó sentenciando Susanna Griso. Cabe destacar que las dos únicas promos que han anunciado el regreso de ‘Espejo Público’ durante esta nueva temporada han sido grabadas en casa de la presentadora, con un aspecto de vídeo casero. Algo que en el resto de espacios no ha sido así.

La diferencia de presupuesto entre programas

Además de los fuegos artificiales y el ejército de drones, Pablo Motos dio la bienvenida a su audiencia un curso más con la habitual «película» de ‘El Hormiguero’ protagonizada por todos los invitados de su anterior temporada, un proyecto mucho más ambicioso que el del matinal. De la misma manera, comparando con otro magacín de la cadena, Sonsoles Ónega también protagonizó un elaborado spot grabado en un embarcadero junto a todos sus colaboradores al ritmo de ABBA.

Susanna Griso y el su equipo de ‘Espejo Público’ se han tenido que conformar con un vídeo promocional grabado en su jardín, en el que los colaboradores aparecían recuperándose de una fiesta de fin de temporada. Más tarde, Antena 3 compartió una nueva promo en la que la presentadora disparaba desafiante a un blanco adelantando todas las novedades de esta nueva temporada.