Albert Rivera reaparece en ‘Espejo Público’ y deja un recado a Susanna Griso: «Pido respeto»

La nueva temporada de ‘Espejo Público’ ha arrancado este lunes con dos grandes padrinos ligados al mundo de la política. Además de Isabel Díaz Ayuso, que ya ha pasado en numerosas ocasiones en el matinal de Antena 3, Susanna Griso recibía a un rostro insólito. Albert Rivera se sentaba en el espacio esta mañana para protagonizar su primera entrevista en más de cuatro años. Y tras hacer un balance sobre su vida desde que dejó la política, el abogado sorprendió lanzando un importante recado a los medios.

Han pasado cinco años desde que el antiguo líder de Ciudadanos decidió abandonar el mundo de la política indefinidamente. Y este lunes, el abogado se sentaba en un plató por primera vez desde su radical cambio de vida. «Vamos a hablar de esa nueva vida, cinco años después y además él va a elegir su entrevista», adelantaba Susanna Griso, recién llegada de vacaciones junto al invitado detrás de cámaras.

Ya en plató, con la sección ‘Más Espejo’ puesta en marcha, la presentadora de ‘Espejo Público’ indagó en la faceta más personal de su invitado. «Son lo más importante que me ha pasado en la vida. Me han hecho mejor persona de lo que era antes. Te ayudan a comprender el mundo de otra manera. Ahora tengo más tiempo para estar con ellas. A Lucía la veo muy a menudo. La mayor vive en Barcelona pero ahora también la veo más», comenzó asegurando Albert Rivera sobre sus dos hijas.

Albert Rivera alza su mensaje en ‘Espejo Público’: «Yo respeto a quien quiera contar su vida pero…»

Albert Rivera y Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Por un lado Daniela, fruto de su relación con la psicóloga Mariona Saperas, además de la pequeña Lucía, su hija con Malú, que cumplió 4 años el pasado junio. El abogado celebraba su cambio de vida alejado de todo el revuelo de la política asegurando que puede pasar tiempo de calidad con su familia. «Incluso puedo apagar el móvil», señaló Rivera, que entonces lanzaría un mensaje a todos los medios que lo han perseguido durante estos años de retiro.

«Yo respeto a quien quiera contar su vida pero pido respeto para quien no la queremos contar. La vivo con naturalidad pero no cuento con quién estoy o con quién viajo. La discreción es un valor que sigo manteniendo y me da tranquilidad ser coherente con eso», sentenció Albert Rivera, defendiendo la discreción con la que, hasta ahora, maneja su vida privada.

«Es una reflexión que debemos hacer todos»

Y es que, el antiguo líder de Ciudadanos no dudó en manifestar su repulsión ante el interés que sigue despertando su intimidad. «Cinco años después te encuentras cámaras escondidas haciéndote fotos a ti y a tu familia», relataba el catalán, que no logra encajar su papel como personaje público. «Me sigue costando que tu vida privada o íntima despierte ese interés», añadió el invitado de ‘Espejo Público’.

Fue entonces cuando hizo un llamamiento hacia todos los medios y la prensa que lo persigue en su día a día. «Es una reflexión que debemos hacer todos, ponerse en lugar del otro», comenzaba señalando. «El día que te pasa a ti o te lo hacen con tu familia o tus hijos… Creo que ponerse en el lugar del otro es la manera de comprender esa pérdida de intimidad», sentenció Albert Rivera.

Sobre su actual vida, cinco años después de abandonar Ciudadanos, el abogado se sinceró con Susanna Griso. «Me estoy ganando la vida como cualquier ciudadano, como cualquier profesional», apuntó el expolítico, que actualmente se encuentra al frente de la consultoría RV+, la cual fundó tras su inesperada salida del despacho de abogados Martínez-Echevarría en 2022.

Pero también tuvo tiempo de pronunciarse sobre una de sus recientes pérdidas. «He tenido la suerte de que se fuera en paz. Pero le echo mucho de menos, teníamos amigos en común», aseguró Albert Rivera sobre su padre, Agustín Rivera, que falleció el año pasado. «Yo con mi padre podía estar un mes sin hablar pero sabíamos que estábamos ahí, nunca había ningún reproche», terminó señalando el catalán, que recordó su fallecimiento recientemente con una publicación en Instagram.