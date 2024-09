Susanna Griso enfrenta a Ayuso en 'Espejo Público' y le arrincona: "¿De dónde se saca...?"

Susanna Griso ha abierto temporada de ‘Espejo Público‘ en Antena 3 con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha acudido al plató y ha sido su primera entrevistada en este arranque de curso. Durante media hora han abordado la actualidad política: presión migratoria, Puigdemont, cupo catalán o su futuro político, entre otras cosas.

Y, respecto a inmigración, la presentadora de Atresmedia ha tensado la entrevista. «¿De dónde se saca que el Gobierno ha invitado a 250 mil mauritanos a España?», le ha preguntado directamente y sin paños calientes. Una afirmación que la ejecutiva del PP hizo tras la gira de Pedro Sánchez por África. «De los titulares de todos estos días en distintos medios de comunicación», ha respondido ella.

Acto seguido, Isabel Díaz Ayuso ha cargado una vez más contra el presidente y le ha acusado de provocar un efecto llamada con su visita a países como Mauritania. «En su último viaje se inventa lo de la inmigración circular, que significa que cuando alguien viene a vivir aquí luego se vuelve, pero eso no es así», ha cuestionado. «Pero eso se hace. Por ejemplo, con recolectoras de magrebíes, que, cuando acaba la temporada de la fresa, se vuelven a su país», le ha rebatido Susanna Griso.

«Pero se vuelve una pequeña parte y mucha población inmigrante que viene no lo hace vinculada al trabajo. Si hablamos de 250 mil personas, estamos hablando del 5% de Mauritania. Y dentro de África no solo está Mauritania, y en 20 años prácticamente casi todos los países van a tener más habitantes que la propia Unión Europea», ha resaltado la política popular. «En lugar de irte a hacerte la foto, si de verdad hiciese su trabajo, haría como Meloni en Italia u otros gobiernos, y diría: ‘cómo se puede frenar esto'», ha añadido.

En ese momento, Susanna Griso le ha parado los pies y le ha confrontado con un dato que desarmaba el relato de Ayuso por completo: «Pero presidenta, es una realidad y lo reconocen todos los organismos internacionales y nacionales, que España necesita 250 mil inmigrantes al año para mantener nuestro sistema público, por ejemplo de pensiones».

«Es un tema que tiene muchos matices y precisa de muchas horas. No es lo mismo un tipo de inmigración que otra», ha contestado Ayuso un tanto descolocada. «Usted defiende la inmigración latinoamericana», ha puesto sobre la mesa la presentadora de ‘Espejo Público’. «No, yo defiendo la inmigración en general, pero por encima de todo la integración», ha matizado Isabel Día Ayuso, lamentando que los ciudadanos de países africanos no lo hacen y provocan un choque cultural. «Las personas que provienen de Hispanoamérica somos la misma cultura y no son ni siquiera inmigrantes», ha declarado.

«O sea que usted lo que defiende es una inmigración ordenada y que ese flujo proceda solo de América. ¿Pero qué hacemos con los miles de africanos que están ahora mismo agolpándose en las costas de Mauritania y decididos a jugarse la vida subiéndose a una patera en busca de una vida mejor?», le ha vuelto a arrinconar Susanna Griso. «Es un debate amplísimo», ha acertado a decir Ayuso, enrocada en el argumento de la integración.

«Es que África no va a dejar de enviar a ciudadanos a todas partes, especialmente a España. Esto se va a multiplicar por mil. Esto que estamos viendo son las primeras llamadas de todo lo que viene después», ha augurado Díaz Ayuso, azuzando el fantasma de que «se desequilibren los servicios públicos» y que «haya verdaderos problemas de convivencia en todos los pueblos». «Igual habría que trabajar en esas políticas de inmigración y tal vez tendría que haber un pacto de Estado al respecto, presidenta, más allá de demonizar la inmigración», le ha arreado Griso.