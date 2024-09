Avance semanal ‘Sueños de libertad’ del 30 de septiembre al 4 de octubre: La venganza de María a Andrés y Begoña

‘Sueños de libertad’ está a punto de acabar su primera temporada en Antena 3. Pero los fans pueden estar tranquilos pues la cadena ya tiene lista la segunda tanda de episodios que enlazará con el fin de la primera y que llegará con nuevos fichajes como los de Juanjo Puigcorbé, Isabel Gaudí y David Matarín . La ficción se encuentra en un momento álgido en lo que a audiencias y tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Don Agustín se despedía de Mateo y le entregaba un regalo por la labor que ha hecho en la colonia. Mientras, Claudia se sentía dolida ante la marcha del párroco y compartía sus dudas con sus amigas contándolas que pasó la noche con él al igual que hacía el propio Mateo con Gaspar en la cantina dejando claro que pese a lo mucho que la quiere tiene una labor que cumplir.

Jesús dejaba claro que no piensa acudir a la boda tras sentirse humillado por su padre. Además no dudaba en amenazar a Begoña para que no le cuente nada a Digna de todos los secretos que esconde Damián y le volvía a decir a su mujer que seguirá sin poder tener contacto con Julia.

Gema se encargaba de ayudar a Digna a vestirse para la boda y las dos compartían un momento íntimo hablando de la familia. Paralelamente, Andrés también ayudaba a su padre y le dejaba caer que no debería casarse con Digna con todos los secretos que hay en la familia. El ex militar estaba dispuesto a contarle a su tía todo lo que ha descubierto sobre la muerte de Valentín pero Begoña trataba de frenarlo por miedo a las represalias que pueda tomar Jesús con ella, con Julia y con el propio Andrés.

Tras el gran éxito de la venta privada, Marta le daba la enhorabuena a Carmen después de las felicitaciones que ha recibido por parte de alguna de las clientas más importantes. Por su parte, Carmen no dudaba en enfrentarse a Isabel después de que esta le acusara de cometer errores con las facturas de la tienda.

Claudia acudía a despedirse de Mateo pero el párroco le contaba a su amada que no puede marcharse pues su vocación es ella y que no se puede separar de ella. Tras ello, Mateo se quitaba el alzacuellos y le pedía a Claudia iniciar una relación juntos y ella aceptaba su proposición y ambos se besaban.

Begoña le decía a Andrés que no pueden contarle nada a Digna de los trapos sucios de Damián porque sino Jesús podría hacer cualquier locura y teme por lo que le pueda pasar a Julia. Justo entonces, Isidro aparecía en la cocina y tenía una conversación con Andrés en el que le contaba que hace unos meses encontró el anillo de Valentín en el coche de Damián.

Jesús decidía interceptar a Mario Garcés y lograba que el topógrafo le contara toda la verdad de lo que pasó con su tío Gervasio chantajeándole con contarle su doble vida a su mujer. Y tras ello, el primogénito no dudaba en utilizar la información que había conseguido y coaccionaba a su padre con hacer público lo que pasó con su tío si no le devuelve la dirección de la empresa. Una conversación que Digna escucha sin que ellos se dieran cuenta.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre:

Capítulo 154 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 30 de septiembre

Digna rompe con Damián en ‘Sueños de libertad’.

Después de escuchar a Jesús chantajeando a Damián con destapar toda la verdad sobre lo que hizo con su tío Gervasio si no le devuelve la dirección de la empresa, Digna se queda descompuesta. Y pese a que Damián le suplica que le escuche, Digna explota contra su prometido y le deja claro que es un demonio capaz de hacerle la vida imposible a un buen hombre. Tras ello, la cocinera decide poner fin a su boda y abandona la casa diciendo que ojalá no lo hubiera conocido nunca.

Por su parte, Damián se encara con su hijo Jesús y Marta les tiene que separar mientras su padre le deja claro que jamás le va a perdonar. Tras ello, Marta le cuenta a Andrés todo lo que hizo su padre.

Después de que Digna les cuente toda la verdad sobre lo que hizo Damián con Gervasio, Joaquín pretende enfrentarse con su tío pero su madre le pide que por favor deje las cosas como están. Mientras tanto Digna como Luis se arrepienten de no haber creído a Mario Garcés cuando les intentó mostrar la verdadera cara del De La Reina.

Begoña consuela a Andrés después de enterarse de que su padre fue quien llevó a su tío Gervasio al suicidio. Mientras Andrés le cuenta a Begoña lo que Isidro le contó del anillo de Valentín. Así, ambos llegan a la conclusión de que Damián ayudó a Jesús a deshacerse del cuerpo de Valentín y saben donde puede estar.

Al día siguiente, Digna decide renunciar por completo a su trabajo en la casa de los De La Reina y Luis se plantea dimitir tras descartar denunciar a su tío para evitar que salga a la luz todo lo de Gervasio. Pero Joaquín se niega a tener que abandonar su trabajo en la empresa que fundó su padre.

Mateo le pide a don Agustín que apruebe su decisión de colgar el hábito y su relación con Claudia. El párroco se encara con él y le dice que no debe juntarse con una mujer descarriada embarazada. El joven le pide una bula papal pero don Agustín se niega a pedirla. Mientras, Claudia irradia felicidad tras iniciar su noviazgo con Mateo.

En la tienda, no dan a basto después del éxito de la venta privada. Al verse desbordadas, Carmen se plantea contratar a una nueva dependienta y más ahora que ella es encargada y Claudia está embarazada.

Y justo la joven de don Benito les cuenta a sus amigas que Mateo ha decidido quedarse y dejar de ser párroco. Después, Tasio descubre que Mateo y Claudia van a iniciar una vida juntos y se muestra preocupado con que ella se olvide del pacto que alcanzaron, pero Claudia le deja claro que nunca le alejará de su hijo.

Andrés le cuenta a Isidro que su padre estuvo detrás de la decisión de Gervasio de quitarse la vida. Tras enterarse de la verdadera cara de su patrón, el chófer se ofrece a Andrés para ayudarle a desenmascarar a su padre y su hermano y destapar todos sus trapos sucios sobre la muerte de Valentín y Clotilde.

Jesús le deja claro a su padre que Digna escuchó una conversación que no tenía que haber escuchado y que no había sido su culpa. Damián asegura que sabe que no ha sido un buen ejemplo y un buen padre pero finalmente, el De La Reina decide despedir fulminantemente a su primogénito de la empresa.

Capítulo 155 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 1 de octubre

Después de que Damián haya decidido despedir definitivamente a Jesús de la empresa, Marta como nueva directora anuncia a su hermano que apoya la decisión de su padre y que por tanto tendrá que abandonar la empresa familiar después de todo lo que les ha hecho. Jesús se va echando pestes de su hermana amenazando con que se descubra su relación con Fina acusándola de ser una «invertida».

En la tienda, Carmen trata de sonsacarle a Fina información de por qué la boda de Digna y Damián se ha cancelado. Tras la aparición de Marta, la nueva encargada de la tienda le dice a su jefa que quiere contratar a otra dependienta porque no dan a basto y Marta acepta y les pide que hagan un proceso de selección.

Mientras, Fina trata de apoyar a Marta tras verla mal después de todo lo que está sucediendo en su familia y de que ella le cuente lo sucedido con Jesús, la dependienta le propone salir a bailar pero la De La Reina no está para fiestas. Tras recibir una negativa, Fina empieza a preocuparse por si ahora su novia no tendrá tiempo para ella tras ascender en la empresa.

Digna le cuenta todo lo sucedido a Isidro antes de abandonar la mansión y la cocinera trata de saber si el chófer sabía algo más sobre Damián recordándole el momento en el que trató de alertarle sobre el De La Reina. Después, cuando llega Damián, Digna le deja claro que no piensa seguir siendo la señora de la casa del verdugo de su marido y que Jesús solo le destapó pero el culpable era él.

Claudia celebra con Gaspar su nueva situación sentimental tras la decisión de Mateo de quedarse en Toledo e iniciar una relación. Justo entonces, don Agustín irrumpe en la cantina para convencer a la dependienta que pare su relación con Mateo porque es una insensatez y que la iglesia pierde un gran párroco. Tras recibir una negativa por parte de Claudia, don Agustín se pone en contacto con doña Inés. la madre de Mateo para acabar con su relación.

Por su parte, Mateo trata de hablar con Tasio para ver si puede conseguir un empleo para él ahora que ha colgado los hábitos y poder pagar la boda con Claudia. Después, sus amigas Claudia y Fina la sorprenden en la cantina con Mateo pidiéndola que se case con él aunque le deja claro que no podrá darle la boda que ella siempre había soñado.

María decide confesarse con don Agustín y contarle que se inventó lo de su embarazo y su posterior aborto. Tras ello, le rogaba que le ayudara a poder recuperar a su marido Andrés. Paralelamente, el párroco escucha como Isidro rompe su amistad con Damián después de todo lo que le ha hecho a Digna. Tras ello, don Agustín le aconseja que pida perdón por todos sus pecados.

Digna acude a ver a Luz preocupada por su salud después del varapalo sentimental que ha sufrido con Damián. La doctora le aconseja que saque todos sus dolores para poder seguir viviendo y salir adelante. Mientras, Joaquín trata de conseguir que su hermano Luis se piense mejor lo de dimitir y Andrés les pide perdón a los dos asegurando que él también considera un indeseable a su padre. Después cuando Damián trata de pedirle perdón a Luis, el perfumista le anuncia que ha decidido dejar su puesto.

Jesús llega borracho a casa y le pide a Begoña que deje su puesto de enfermera en el dispensario ahora que él ya no está en la fábrica. Ella le deja claro que ya no le tiene miedo y que no piensa caer en sus garras porque está acabado pero él le deja claro que no lo está.

Capítulo 156 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 2 de octubre

Damián le comunica a Marta la decisión de Luis de dimitir como perfumista pese a que él trató de pedirle disculpas por todo lo ocurrido. Ella no puede ocultar su decepción por todo lo que ha pasado.

Luis les anuncia a Digna y Joaquín que ha dimitido después de no soportar los engaños y mentiras de Damián. Asimismo, propone intentar conseguir un trabajo en Floral y amenaza con llevarse la muestra de Esencias De La Reina.

Tras recibir la llamada de don Agustín, doña Inés, la madre de Mateo se cita con su hijo. Ella no duda en reprocharle que haya decidido abandonar el sacerdocio y de iniciar una relación con una cualquiera. Él le deja claro que no piensa renunciar a Claudia y le pide que por favor le de una oportunidad a su chica y consigue que acceda al menos a conocerla.

Después de la muerte de Jaime, Luz le anuncia a Begoña que tendrán que dejar de atender a gente ajena a la colonia. Tras contarle que Luis ha decidido dimitir de la empresa y que tiene que tener cuidado con Jesús ahora que el poder de los De La Reina está en jaque y que no se enfrente a él.

Don Agustín habla con Andrés sobre los cambios en la empresa y aprovecha para convencer al De La Reina de que tiene que perdonar a su mujer pese a haberle engañado pero Andrés se muestra brusco con él y le dice que no puede perdonarla. Tras ello, Andrés rechaza la propuesta de María de ir a comer juntos y le deja claro que está intentando tener cordialidad con ella pero con sus movimientos está provocando todo lo contrario.

Marta se reúne con Joaquín para pedirle perdón y que si fuera por ella solucionaría todo lo que ha sucedido entre sus familias pero que ahora como directora tiene que sacar adelante la fábrica y le pide su ayuda para poder seguir trabajando. Él le deja claro que seguirá en su puesto pero solo hará lo que aparece en su contrato y le anuncia que su hermano se ha llevado la Esencia De La Reina. Un auténtico mazazo para la fábrica.

En la tienda, Carmen hace un proceso de selección para encontrar a alguien que ocupe el puesto de nueva dependienta. Es entonces cuando Jacinto irrumpe en la tienda tratando de demostrar que es el perfecto dependiente que necesitan. No obstante, Carmen se niega a contratarle por el simple hecho de ser un hombre.+

Tras ver que Marta está desesperada por lo sucedido con la dimisión de Luis y la pérdida de la esencia, Isabel le propone chantajear a su primo y le dice que se le da bien conseguir lo que se propone. Es entonces cuando la De La Reina sonsaca a su secretaria y descubre que ayudó a las tropelías de su hermano y decide despedirla.

Mateo y Claudia se citan con doña Inés y su madre trata de conocer mejor a la novia de su hijo y cuáles son sus planes de futuro. Y mientras Mateo trata de defender a la extremeña, doña Inés no para de dejar caer que ella solo busca casarse con un chico de buena familia para asegurarse su futuro. Tras ello, Mateo decide marcharse junto a Claudia dando por zanjada la cita con su madre.

Después de su nuevo enfrentamiento, María descubre las llaves de la casona en la chaqueta de su marido y decide seguirle. Andrés acude al refugio a visitar a Begoña para contarle que su mujer sabe que están liados. Los dos dan rienda suelta a su pasión y mientras se acuestan, María les ve desde la ventana y posteriormente les interrumpe.

Capítulo 157 – Jueves 3 de octubre

Tras pillarles juntos en la casona, Andrés le confiesa a María que está enamorado de Begoña y ella no para de llorar diciendo que solo fue el premio de consolación al ver que no podía estar junto a su cuñada. Andrés trata de decirle que fue feliz con ella cuando estaban en Jaca pero que cuando llegó a Toledo y conoció a Begoña todo cambió. Tras ello, le dice que tiene su bendición para buscar su felicidad con otro hombre y ella le deja claro que no es una cualquiera y que no puede estar con nadie que no sea él.

Tras lo sucedido con doña Inés, Claudia acude a visitar a Luz tras tener molestias con su embarazo y la doctora le recomienda que se tome un día de descanso para evitar que sus preocupaciones afecten al bebé. Paralelamente, Mateo se encuentra muy disgustado por la actitud de su madre con Claudia.

Isabel acude a ver a Jesús para contarle que Marta la ha despedido y que sin él la fábrica va a ir a pique y que espera que cuando él vuelva a la fábrica le restituya y él le dice que eso es imposible. Finalmente, Jesús consigue que Isabel le revele que Luis se haya llevado la Esencia De La Reina y que va a ser difícil que sin él puedan reproducir el perfume.

Gema visita a María en su habitación para preocuparse por su estado y ella le cuenta que pilló a Andrés con Begoña y que él le ha confesado que está enamorado de ella y que se casó con ella porque no podía tener a Begoña. Tras ello, Gema le dice a su amiga que se vengarán de Jesús y Begoña.

Carmen le cuenta a Luz que la persona que más le encaja para el puesto de dependienta es Jacinto y la doctora le deja claro que a ella le pasó lo mismo cuando llegó al dispensario y que todo se reduce a los prejuicios. Tras su charla, Carmen decide darle una oportunidad a Jacinto y Marta accede a su decisión.

Mateo se encara con su madre por sus formas hacia Claudia y le deja claro que no va a permitir que desprestigie a su pareja. Tras ello, doña Inés decide reunirse a solas con Claudia e intenta comprarla con dinero para que se aleje de su hijo y le deje en paz. Pero la dependienta no duda en rechazarlo.

Tras todo lo sucedido con María, Andrés y Begoña se reúnen y llegan a la conclusión de que tienen que agilizar la búsqueda del cadáver de Valentín antes de que todo estalle por los aires y más ahora que Begoña teme que su cuñada le cuente todo a Jesús en un arrebato.

Marta comparte con Damián su preocupación por no conseguir dar con la fórmula de Esencias De La Reina y después de que su padre le diga que no pueden esperar más, Marta decide visitar a su primo y amenazarle con que si no le devuelve la fórmula le podría denunciar. Pero él le deja claro que no se la piensa devolver y que si le lleva al juez tendrá que destapar todo lo que ha pasado.

Y como temían, María decide desvelar delante de todos que ha pillado a Andrés con Begoña. Un anuncio que provoca que Jesús intente agredir a Begoña provocando que Andrés coja del cuello a su hermano echo una furia diciéndole que le va a matar mientras que Begoña y Damián tratan de pararlo.

Capítulo 158 – Viernes 4 de octubre

Tras descubrir su infidelidad con Andrés, Jesús vuelve a enfrentarse con Begoña acusándola de ser una miserable adúltera y que ha acabado con su matrimonio mientras ella le deja claro que todo se acabó el día que intentó acabar con su vida.

Y además Begoña asegura que de lo único que se arrepiente es de haberse casado con él porque el día que conoció a Andrés fue cuando se dio cuenta de lo que es que la amen de verdad. Él le amenaza con denunciar su adulterio y ella le contesta que el asesinato también está penado.

Después es Damián quien increpa a Andrés por no haberse alejado de Begoña como le pidió el día que les pilló juntos y no haberse centrado en María. Es entonces cuando Andrés le confiesa a su padre que su mujer se inventó lo de su embarazo y posterior aborto haciéndole pasar un infierno.

Luz sigue cuidando del bebé de una trabajadora enferma para evitar que se contagie y hablando con Claudia se da cuenta de la dificultad que tienen las madres trabajadoras para poder conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos y familia. Tras ello, empieza a pensar en tomar medidas y crear una casa cuna en la fábrica para que los hijos de las trabajadoras puedan estar atendidos mientras ellas trabajan.

En la tienda, Fina muestra su malestar por el hecho de que sea un hombre quien ocupe el puesto de dependienta y acusa de ser un pelota con Carmen para conseguir su puesto. Tras ello, la dependienta no duda en cuestionar a su jefa por haber contratado a un hombre.

Después de que Mateo le pregunte a Claudia cómo salió la cita con su madre, la dependienta no duda en contarle que doña Inés había tratado de chantajearla y le había ofrecido dinero para que le deje. Es entonces cuando Mateo decide romper definitivamente con su madre cansado por los desprecios a su novia.

En la fábrica, Joaquín no duda en despotricar de su tío Damián con Tasio después de que el trabajador le cuente todo lo que se cuchichea entre los trabajadores. Así, Joaquín no duda en decir que su tío es un miserable. Unos insultos que el propio Damián escucha.

Marta trata de hablar con Andrés para conocer su versión de lo sucedido con Begoña y Jesús. Tras ello, la De La Reina comparte con su hermano su preocupación por el fin de la fábrica sino consiguen tener la muestra de Esencias De La Reina y le cuenta que trató de amedrentar a Luis y al no conseguirlo le pide ayuda para tratar de ablandar a Luis. Después, Marta no duda en decirle a Digna que si su hijo Luis acaba en el banquillo tiene todas las de perder.

Jesús decide visitar a su primo Luis para hacerle una propuesta pese a que el Merino se niega a escucharle. Así, Jesús le propone ayudarle a levantar el balneario en el que trabajaba su padre a cambio de devolverle la fórmula de Esencias De La Reina.