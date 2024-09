Ana Rosa utiliza a Ion Aramendi para asestar un golpe bajo a Jorge Javier en pleno ‘TardeAR’

Este lunes, 2 de septiembre, ha arrancado la nueva edición del FesTVal de Vitoria. Y lo ha hecho con la presentación de una de las grandes bazas de Telecinco para la nueva temporada, el regreso de ‘Gran Hermano’ con anónimos. Por tal motivo, desde ‘TardeAR’, Ana Rosa Quintana ha conectado en directo con su presentador, Jorge Javier Vázquez.

Hasta la ciudad vasca se han desplazado Jorge Javier, Ion Aramendi, así como algunos de los concursantes más populares de la historia del reality, como Adara Molinero, Suso Álvarez o Marta Peñate. En un momento dado de la tarde, Ana Rosa hacía un alto en el programa para conectar con sus compañeros, quienes se mostraban entusiasmados con las novedades que traerá consigo la nueva edición de ‘GH’, que se estrenará este próximo jueves, 5 de septiembre.

Eso sí, no han soltado prenda sobre esas novedades, y eso que la presentadora de ‘TardeAR’ ha tratado por todos los medios de tirarles de la lengua, pero no ha habido forma. Donde sí desvelarían algunos detalles de lo que se viene sería en ‘Babylon Show’. Eso, al menos, es lo que dejaba entrever Jorge Javier, pues pedía insistentemente a la audiencia que no se perdieran el programa de Carlos Latre esa noche.

Los dardos de Ana Rosa a Jorge Javier

Sin embargo, en varias ocasiones el presentador se mostró tan dubitativo, que Ana Rosa aprovechó la ocasión para lanzarle un dardo, tanto a él como a Ion Aramendi: «Vamos, que no tenéis ni puta idea de lo que va a pasar», les soltó, seguido de una sonora carcajada. El vasco fue el encargado de responder: «No tenemos ni idea, no nos cuentan nada».

El catalán, por el contrario, intentaba justificar su actitud: «Estamos ahora en directo, verdad, si yo doy un paso más allá, la vida deja de ser en directo. Pero hoy va a pasar algo aquí que se va a recoger por la noche. Quien avisa no es traidor. Ya verás cómo mañana tendrás que decir ‘pues Jorge Javier tenía razón, como siempre'». Un comentario que, como era de esperar, la comunicadora usaba para soltarle un nuevo ‘zasca’.

«Bueno, perdona, Ion, tú tienes razón, casi siempre; Jorge, casi nunca», espetaba Ana Rosa, entre risas, despidiendo la conexión sin darle la oportunidad a su compañero de contestarle. Un divertido momento entre ambos que se suma a los que ya han protagonizado en los últimos días, y es que Jorge Javier es el encargado de dar paso cada tarde a ‘TardeAR’ desde ‘El diario de Jorge’.