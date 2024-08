Jorge Javier da un corte a Ana Rosa tras su polémico reencuentro y lanza este aviso por el revuelo

Este lunes, el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ fue una lluvia de zascas. Pero sin duda fue el catalán el que se quedó a gusto con su compañera culpándola de estar detrás de la cancelación de ‘Sálvame’ para quedarse con toda la parrilla de Telecinco. Por si fuera poco, no dudó en pedirle que dejara en paz a Pedro Sánchez y que no hable de okupas porque asusta a su madre.

Como era de esperar, el cara a cara de los presentadores de ‘El diario de Jorge’ y ‘TardeAR’ ha copado los titulares de todos los medios. Además, los vídeos de los cortes de Jorge Javier a Ana Rosa se viralizaron en redes sociales.

Y por eso, este martes al acabar ‘El diario de Jorge’ y conectar con su compañera para darle el relevo a ‘TardeAR’, Jorge Javier Vázquez ha querido hacer una aclaración con respecto a su reencuentro con la que fue su ‘jefa’ en sus inicios en televisión.

«Bueno que que generoso que fuiste ayer con la entrevista pero debo decirte que no eres el único», le decía Ana Rosa al catalán en alusión a la entrevista que le iba a hacer Escassi. «Solo te quiero decir una cosa Ana Rosa. Que están hablando muchísimo pero que la conversación, entrevista que tuvimos Ana Rosa y yo solo es posible entre dos personas que se conocen desde hace la tira de años y que se tienen cariño«, recalcaba Jorge Javier.

Jorge Javier da plantón a Ana Rosa y Escassi: «Adiós»

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana.

Así, Jorge Javier Vázquez no dudaba en decir lo mucho que quiere a Ana Rosa Quintana después de darla un gran rapapolvo el lunes. Tras ese comentario, la presentadora de ‘TardeAR’ aprovechaba para pedirle al catalán si quería decirle o preguntarle algo a Muñoz Escassi.

«Bueno le dediqué un blog en Lecturas hace poco», aseveraba Jorge. «¿Pero bien?», repreguntaba Quintana. «No, no, no, fatal. Adiós«, concluía él dándole un corte a su compañera sin querer entrar a hablar con el nuevo colaborador de ‘TardeAR’.