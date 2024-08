Sale a la luz el calvario de Verónica Romero tras salir de ‘OT1’: «Me tenían encerrada en una casa»

Este domingo 4 de agosto el programa ‘Fiesta’ ha recibido la visita de la cantante Verónica Romero. La sexta finalista de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ ha relatado, con pelos y señales, el infierno que vivió tras salir de la Academia y que hasta ahora había ocultado.

Aunque se siente muy agradecida de la oportunidad que le ofreció el programa, reconoce no sentirse «en deuda» con él. Acto seguido procedió a explicar el motivo de sus palabras: «La raíz de todo es que viví una experiencia bonita, pero también hubo una serie de cosas que yo no le contaba ni a mi familia porque siempre he sido muy discreta. Cuando vas con la verdad y con el conocimiento que te da la vida no tienes nada que temer».

«Yo me tuve que hacer artista independiente, irme fuera de España para poder dedicarme a la música», recuerda Verónica Romero. Sin embargo, las cosas no le salieron como ella deseaba: «Sony Music nunca me dijo por qué dejaron de contar conmigo. Me enteré por un compañero». Sin embargo, lo que dejó estupefactos a todos fue cuando relató su experiencia tras salir de la academia más famosa de la televisión.

«A nosotros nos tenían en una casa en Barcelona al acabar el programa. Yo estaba prácticamente allí encerrada, pasaba allí los días encerada sin prácticamente comida, viendo cómo los compañeros entraban y salían de hacer sus promociones. Yo no salía de allí para nada. Las personas que había en esa casa no se portaron nada bien conmigo», recuerda Verónica Romero.

El infierno de Verónica Romero derivó en un ingreso hospitalario

Esa situación derivó en un ingreso hospitalario: «De tanto tiempo estar allí encerrada sin tener apenas contacto con nadie me dieron espasmos muy graves por los que me tuvieron que ingresar». Y todo eso con apenas 20 años: «Yo pedí irme de allí, pero es que a dónde me iba si no conocía a nadie y era muy joven».

«Recuerdo que las managers que me tenían que cuidar me decían que yo no estaba en el merchandising (de los seis finalistas) porque no me merecía estar allí. Cuando les preguntaba qué podía hacer me decían que subiera arriba a hacer abdominales y que estuviera agradecida porque había tenido una flor en el culo», lamenta Verónica Romero en el programa vespertino de Telecinco.

La cantante habla de la relación con sus compañeros de ‘OT’

La cantante también habló de la relación con sus compañeros de aquella primera edición de ‘OT’. «Esto que me ocurría yo no lo compartía con ninguno de mis compañeros. Ellos estaban viviendo su momento, ¿quién era yo para irles con mis penas? He decidido contarlo ahora porque en la vida todo tiene su momento y este ha sido el mío. Actualmente sigo teniendo relación cordial con todos, pero ahora estoy más con Geno y con Nuria Fergó, con Javián y con Parreño también. Con Rosa no es que la relación se haya estropeado, solo es que tenemos una conversación pendiente, las dos hemos cambiado y hemos crecido», explica.

Al igual que el resto de sus compañeros, Verónica Romero recibió uno de los golpes más duros de su vida con el fallecimiento de su amigo Àlex Casademunt en un accidente de tráfico. Vero, que mantenía una estrecha relación con él, apareció al poco tiempo en un programa de televisión hablando sobre el catalán, algo que no sentó demasiado bien al resto de sus compañeros: «A algunos les sentó mal que yo hablase cuando murió Àlex, pero a mí me dieron el consentimiento sus familiares. Yo nunca pensé que ellos se lo fuesen a tomar mal, que lo viesen con malicia. No siento que me hayan dado la espalda, cada uno tenemos nuestra vida. Yo tengo mi grupo de amigas de toda la vida y es ahí donde me apoyo», sentenció.