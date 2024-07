Verónica Romero arremete así contra ‘Supervivientes’ casi 20 años después: «Fue injusto»

Verónica Romero, que participó en la primera edición de ‘Supervivientes’ con un casting formado por famosos, ha criticado casi veinte años después al formato. La cantante, que saltó a la fama en la primera entrega de ‘Operación Triunfo’, decidió probar suerte en Honduras años más tarde, en 2006. Ahora, aprovechando todo el revuelo que se ha formado con el programa de supervivencia en los últimos meses, ha querido confesar lo que de verdad vivió.

«Entré en ‘Supervivientes’, pero estaba amañado«, comenzó explicando la antigua concursante en su visita al podcast ‘Me falta calle’. «Eso fue injusto, no se puede ganar por el 90 y tanto por ciento de los votos siempre», continuó explicando la cantante, recordando cómo quedó en segunda posición en la gran final por debajo de Carmen Russo, la ganadora de aquella edición.

Verónica Romero denuncia lo que realmente ocurrió en la final de ‘Supervivientes 2006’

Verónica Romero, Jesus de Manuel y Carmen Russo en ‘Supervivientes 2006’

Aun así, la triunfita aseguró que hay muchos entresijos del programa de Telecinco que no puede desvelar. «Es que sé que hay cosas que no puedo decir, pero no me gustó nada. Es verdad y sé que suena mal, pero me da igual», aseveró Verónica Romero, que no guarda un buen recuerdo de su paso por los Cayos Cochinos.

«Tú no sabes la que se lió en el plató de Telecinco, es que no lo sabe nadie más que los que estuvieron ahí dentro. Tuvieron que echar a una grada entera de fans a la calle, porque se lio ahí con abucheos«, reveló la finalista de ‘Supervivientes’, que no quiso recordar nada más de la convulsa final del reality en 2006.