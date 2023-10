Verónica Romero destripa como nunca su romance con Álex Casademunt dentro de ‘OT’

Verónica Romero ha confirmado en ‘Socialité‘ lo que era un secreto a voces: su noviazgo con Álex Casademunt mientras participaban en la primera edición de ‘Operación Triunfo’. La relación en secreto que ambos mantuvieron en la academia no salió a la luz hasta más de una década después, cuando ambos decidieron hacerla pública.

La artista ha explicado en el programa de Telecinco que ella nunca ha estado a favor de la infidelidad, y que por ese motivo el hecho de mantener una relación con su compañero de concurso le hacía sentirse muy mal. Ya que en aquel momento la cantante tenía pareja.

«Fui infiel a mi novio con Álex», reconoce ahora la ex triunfita. Además, Verónica Romero desvela que incluso pidió que le llevaran a su novio para hablar con él en la intimidad y poder dejarle. «Yo tenía pareja pero no estaba enamorada, no quería seguir. Y me trajeron a mi pareja a la academia para dejar la relación. Para mí la verdad es que fue un descanso», recuerda.

Además, Verónica Romero se ha pronunciado sobre su fichaje por Fórmula Abierta, que integraba el fallecido Álex Casademunt, para hacer una gira por el 20 aniversario del mítico grupo musical. «He sentido la esencia de él, lo tengo presente, ahora más que nunca», ha dicho.

Verónica Romero destapa su ‘affaire’ con una chica

A sus 45 años, la cantante reconoce que ya ha cumplido casi todas sus fantasías sexuales, incluso tuvo ‘algo’ con una chica. Eso sí, quiere dejar claro que no es ninguna compañera de ‘OT’: «No, no. ¿Te imaginas?», dice, entre risas, al reportero de ‘Socialité’.

Ahora Verónica Romero ha probado suerte en la escritura con su primer libro, ‘Alma y el camino del despertar’. Se trata de una novela de autoayuda donde la artista cuenta lo difícil que es para ella recomponerse de una dolorosa ruptura amorosa con su ex pareja, con la que incluso tenía planes de ser madre.

Así la recuerda ella: «Fue una relación de casi cuatro años. Y aún es peor cuando te dejan por otra persona. En aquel momento no me reconocía y me decía: ‘¿Pero porqué le deseo tanto el mal?’·. Sobre sus deseos de ser madre, ella lo tiene claro: «Me dicen: ‘se te va a pasar el arroz’. Si tengo que ser madre, lo seré de una forma u otra».

Verónica Romero duda que todos sus compañeros de ‘OT 1’ lean su libro. Aunque ella reconoce que tampoco ha visto el documental de David Bisbal: «No lo he visto, lo voy a ver. Me han dicho que yo sí que salgo». Si bien tiene claro que no va a pedir a sus excompañeros que le promocionen el libro. Si quieren leerlo, que lo compren: «¿Qué hago mendigando? No se mendiga trabajo ni se mendiga amor», sentencia.