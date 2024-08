Risto Mejide sorprende con esta sentencia a la incorporación de Tamara Falcó a ‘Got Talent’

Risto Mejide y Tamara Falcó parecen, a simple vista, polos totalmente opuestos. Sin embargo, ahora ambos son compañeros de trabajo en ‘Got Talent’. Tras la marcha de Edurne como miembro del jurado, la hija de Isabel Preysler fue la elegida para tomar su relevo. Y, parece ser, que se ha adaptado a la perfección.

Sobre ella ha hablado Risto Mejide en una entrevista concedida el pasado fin de semana a ‘La Voz de Galicia’. El publicista no duda en salir en defensa de su nueva compañera, asegurando que «he notado muchos prejuicios». «En este formato se está enfrentando a muchísimas suspicacias con respecto a ella», reconoce. Aunque deja claro que «yo no las tenía porque no la conocía de nada».

El presentador de ‘Todo es mentira’ es consciente de que para todo hay una primera vez. De hecho, él mismo recibió numerosas críticas cuando dio el salto de la publicidad a la televisión para formar parte de ‘Operación Triunfo’ como miembro del jurado. Por eso empatiza con Tamara Falcó, de la que dice que «tiene el mismo derecho y la misma legitimidad que tenía yo el primer día que me senté en ‘Operación Triunfo’ o el que tuvieron Flo y Paula Echevarría cuando comenzaron».

Risto Mejide sobre Tamara Falcó en ‘Got Talent’: «Os va a sorpender»

Por eso, Risto Mejide se muestra muy a favor de la incorporación de la marquesa de Griñón: «Me parece una buena oportunidad para derribar prejuicios sobre Tamara». «Ella os va a sorprender a todos, tanto como me ha sorprendido a mí”, asegura. Y es que todos los que han trabajado con ella reconocen que en las distancias cortas, encandila.

No obstante, Risto reconoce que echará mucho de menos a Edurne, aunque entiende su marcha: «La echo de menos y la echaré de menos siempre que me siente en una mesa de jurado, pero entiendo su necesidad de hacer otras cosas y dedicarse más a la música».

La mujer de Íñigo Onieva compaginará su trabajo en ‘Got Talent’ con sus colaboraciones un día a la semana en ‘El Hormiguero’, donde ya se siente como pez en el agua. Y eso que no son pocas las críticas que le han llovido en las redes sociales por su opinión sobre algunos temas de actualidad.