Pedro Ruiz da su sentencia a Rocío Carrasco con estos significativos términos: «Es un exceso»

Rocío Carrasco ha concedido una entrevista a El Mundo en la que no duda en hablar de su madre y del apodo con el que todos la conocemos aún tras 18 años de su muerte. Una charla sobre la que se ha pronunciado Pedro Ruiz en su cuenta de «X».

Y es que para todos Rocío Jurado era y sigue siendo ‘La Más Grande’. Sin embargo, parece que este apelativo cariñoso con el que se reconoce la gran voz y lo gran artista que era la chipionera no le hacía demasiada gracia.

En este sentido, Rocío Carrasco no duda en recordar la humildad que tenían tanto su madre como su padre pese a que los dos eran dos estrellas. Una de la música y la otra del boxeo. Pero pese a ello, a Rocío Jurado no le gustaba que le consideraran ni la llamaran ‘La Más Grande’.

«No podía con ese título, no lo soportaba, y le costó un disgusto con la casa de discos», recuerda Rocío Carrasco ahora en esta entrevista. Algo que Pedro Ruiz también ha dejado claro a través de sus redes sociales. «Cuando empezaba a despuntar y la gente flipaba con ella y todo eran halagos y ponerla por las nubes, mi abuela le decía: ‘Rocío, hija, no te lo creas, que las madres siguen pariendo fenómenos al mundo todos los días'», añade Rocío.

Para reflejar la humildad que tenía Rocío Jurado, su hija rememora lo que hacía su madre cada vez que podía y no estaba de gira ni de promoción en ninguna televisión o radio. «Me mandaba a comprar una bolsa de pipas de cinco duros. Y allí nos sentábamos las dos, en unos sofás blancos que había en el porche, a comer del paquete de 25 pesetas. Eso es lo que más feliz la hacía del mundo«, confiesa Rocío.

Tras leer estas declaraciones de Rocío Carrasco, Pedro Ruiz ha dejado claro lo que él piensa de que a Rocío Jurado no le gustara el apodo con el que se la sigue recordando. «Dice hoy Rocío Carrasco algo que alguna vez he comentado también. A su madre no le gustaba nada que la llamaran ‘la más grande’, al contrario. Le molestaba mucho. Es un exceso y una falta de modestia», escribe el presentador y actor.