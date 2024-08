El reventón de Marta Peñate en un comunicado tras ‘Supervivientes’ que tiene que borrar

Parece que ganar ‘Supervivientes All Stars’ no le ha sentado nada bien a Marta Peñate. Y es que la canaria no está parando de meterse en polémicas en redes sociales. Más allá de entrar en guerras con sus haters o los fans de Sofía Suescun, la ganadora está llevando a cabo una estrategia de la que sin duda está saliendo mal parada.

En los últimos días, Marta Peñate se ha situado en el centro de todas las críticas por las palabras que le ha dedicado a Olga Moreno cuando le preguntaban por ella en un directo en Instagram. «Yo de Olga conozco lo que yo viví, y lo que yo vi en Supervivientes. Yo de su pasado, de sus mierdas, de las mierdas que la gente quiere hablar, no sé nada», aseguraba queriendo olvidarse del pasado de Olga y todo lo que se sabe de ella por boca de Rocío Carrasco en su docuserie.

Rápidamente, esas palabras se le volvían en contra pues eran muchos los que tiraban de hemeroteca y recordaban lo que en su día Marta escribió apoyando a Rocío Carrasco tras ver ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Un relato en el que no hay que olvidar que la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco denunció como Olga Moreno contribuyó a la violencia vicaria que recibió.

«Me sorprendería que esto no batiera récords de audiencia de los últimos años. Toda España FLIPANDO. Yo me la creo por completo», era el tuit que publicó en su día Marta Peñate cuando vio el primer capítulo de la docuserie. Tras ver que todos se lo recordaban y se le estaban echando encima, la canaria optaba por borrarlo para evitar que le pudieran seguir atacando. Pero se le olvida que existen las capturas de pantalla y la polémica ya se había viralizado.

Tras ver que pese a borrar el tuit, las críticas no cesaban, este jueves Marta Peñate optaba por seguir defendiéndose. «En cuanto a mareas azules, rosas, verdes, moradas no voy a opinar porque no conozco bien la historia«, aseveraba en alusión a como se llama a los fans de Antonio David Flores y a los de Rocío Carrasco.

«Vi UN capítulo. UNO. Dejadme en paz porque ni pertenezco ni quiero pertenecer. Simplemente conozco a una persona y ME CAE BIEN. Y no, no me tengo que justificar», añadía la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ en alusión a Olga. Sin embargo, parece que también se arrepentía de esta contestación y optaba por eliminarla de inmediato.

Pero no era el único tuit que borraba. También lo hacía con otro en el que se justificaba sobre su amistad con Jorge Pérez después de que lo pusiera a parir en el pasado cuando su pillada con Alba Carrillo.

