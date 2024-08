Lola Mencía destapa ahora lo que nadie sospechó de su paso por ‘Supervivientes All Stars’

‘Supervivientes All Stars’ puso el broche final a su primera edición hace dos semanas, pero los concursantes siguen aún reincorporándose a la vida real. En mitad de esta vuelta a la rutina, Lola Mencía conectaba este miércoles con ‘Socialité Club’ para hacer balance de su concurso. Fue ahí cuando la influencer desveló el «chocante» detalle que no le ha dejado disfrutar de esta edición como le hubiese gustado.

Tras pasar gran parte de ‘Supervivientes 2021’ en la playa destierro, la leonesa no se lo pensó dos veces al apuntarse a la edición de leyendas. En lugar de acabar en el cuarto puesto, en esta ocasión se quedó a las puertas de la final tras una reñida nominación junto a Sofía Suescun y Marta Peñate.

Y aunque la experiencia ha sido exprés comparada con las ediciones normales, Lola Mencía asegura haberlo vivido con mucha intensidad. «Esta vez he estado un mes escaso fuera de casa, pero ha sido más chocante que la otra vez, cuando estuve 4 meses allí», confesaba la superviviente en ‘Socialité Club’ este miércoles, donde conectó en directo para hacer un repaso de su concurso.

Lola Mencía se sincera sobre su concurso: «Es mucho más duro volver»

Lola Mencía en ‘Socialité Club’

«De mi paso me llevo amigos, porque la última vez estuve en el palafito y no pude convivir mucho con mis compañeros. Aunque exploté, vi que tengo más paciencia de la que creía», continuó explicando la leonesa. Y si algo lamenta de su regreso, es no haber podido «disfrutar mucho de las pruebas». Aún así, bajo su juicio cree que mejoró su rendimiento hacia la mitad del concurso.

«Es mucho más duro volver a Supervivientes, coincidimos todos en que las segundas partes son más difíciles. La primera vez vas con la ilusión, te quieres quedar, quieres demostrar, quieres aprender… Y ahora que vuelves, hace ilusión volver con méritos pero una vez estás allí parece que ya lo sabes todo», sentenció Lola Mencía para terminar. Por lo que, queda claro que la experiencia de la leonesa en su regreso a Honduras ha sido más dura de lo que se ha podido ver en pantalla.