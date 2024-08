La sorprendente decisión que ha tomado Laura Madrueño tras acabar ‘Supervivientes All Stars’

Hace una semana y un día que Marta Peñate se alzaba con la victoria en ‘Supervivientes All Stars’ en una final que por primera vez se celebraba en Honduras. Tras el final del reality, los finalistas y todo el equipo regresaron a España pero hubo alguien que se ha quedado allí. Hablamos de Laura Madrueño.

Parece que este año Laura Madrueño le ha cogido el gusto a estar en los Cayos Cochinos. Y es que hay que recordar que la presentadora ha estado en Honduras cinco meses después de haber encadenado la conducción de ‘Supervivientes 2024’ con la de ‘Supervivientes All Stars’.

Hace unos días, Laura Madrueño se despedía de todos sus compañeros de Honduras a través de las redes sociales. «Mi mayor agradecimiento es para vosotros, equipo. Para las 200 personas que hace más de 5 meses dejaron sus vidas a 8000 kilómetros de aquí para hacer algo irrepetible: magia. La magia de Supervivientes», escribía la presentadora en un post junto a fotografías con todo el equipo del reality de Telecinco.

«En este lugar he aprendido que la vida puede ser mucho más gracias a todos vosotros. Cada día que hemos pasado trabajando juntos he seguido admirando el trabajo impecable que hacéis para que el mejor programa de la televisión se haga realidad. Gracias a todos por formar parte de este viaje, de una aventura que de nuevo me ha hecho vibrar cada día y que me hace sentir, junto a vosotros, una autentica privilegiada», proseguía destacando.

«Gracias a todos por el esfuerzo incansable día tras día. Por convertirnos en esa gran familia que sólo tenemos aquí, en nuestras Honduras. Y gracias por dar sentido a todo esto, al programa más difícil de la televisión y a la experiencia más dura, más complicada y, a la vez, más feliz de nuestras vidas», concluía Laura Madrueño en su cuenta de Instagram.

Y pese a que hace casi una semana que todo el equipo de ‘Supervivientes’ en Honduras regresó a España, la de Chamberí ha seguido al otro lado del atlántico. Y es que la presentadora ha querido arrancar sus vacaciones en la que ha sido su casa durante estos cinco meses. Lo ha hecho eso sí acompañada de su marido y algunos compañeros. «De despedida con mis chicos», escribía en un story.