Laura Madrueño consterna a todos con su despedida definitiva en ‘Supervivientes All Stars’

Edición tras edición de ‘Supervivientes’ el cierre de la palapa en la gala final es uno de los momentos más emotivos. Sin embargo, este domingo 28 de julio, Laura Madrueño ha hecho llorar al mismísimo Jorge Javier Vázquez con sus conmovedoras palabras en la final de ‘Supervivientes All Stars’.

Y es que, después de casi medio año, tras enlazar ‘Supervivientes 2024’ con la edición ‘All Stars’, tanto Laura Madrueño como todos quienes han hecho posible el programa desde Honduras, dejan los Cayos Cochinos para regresar a España con los suyos. Por eso no es de extrañar que la presentadora no haya podido aguantar las lágrimas y haya roto a llorar mientras se despedía de la audiencia.

«Han pasado cinco meses desde que esta nueva palapa se encendiera por primera vez. Esta edición hemos tenido la oportunidad de vivirla con grandes concursantes convertidos en grandes estrellas. A lo largo de las últimas semanas, este gran templo de piedra, fuego y agua se convertía en testigo de todas y cada una de sus historias», ha comenzado diciendo, con la voz entrecortada.

Laura Madrueño rompe a llorar al acordarse de sus compañeros

Acto seguido, Laura Madrueño ha tenido unas palabras de agradecimiento hacia los fieles seguidores del reality: «Gracias a todos los que nos habéis acompañado al otro lado, siguiendo cada directo, cada gala, esperamos haberos hecho reír y llorar. Gracias por compartir con nosotros este trabajo que tanto amamos».

Sin embargo, al hablar de sus compañeros, Laura Madrueño no puedo evitar romper a llorar: «Mi mayor agradecimiento es para las 200 personas que hace más de cinco meses dejaron sus vidas a más de 9.000 km de aquí para hacer magia. La magia de ‘Supervivientes’. He aprendido que la vida puede ser más gracias a todos vosotros. Gracias a todos por formar parte de este viaje, una aventura que me ha hecho vibrar cada día y que me hace sentir junto a todos vosotros una auténtica privilegiada».

«Gracias a todos por el esfuerzo incasable día tras día por convertirnos en esta familia y gracias por dar sentido a todo esto. ‘Supervivientes’ sois todos y cada uno de vosotros y ahora sí, compañeros, apagamos la palapa porque volvemos a casa», ha finalizado su discurso Laura Madrueño. Unas últimas palabras, que casi no podía pronunciar, embargada por la emoción.