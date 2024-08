José Antonio León se atreve a aseverar todo esto de Sofía Suescun tras plantar a ‘De Viernes’

Este viernes, ‘De Viernes’ decidió aprovechar la presencia de Marta Peñate para hacer un debate sobre ‘Supervivientes All Stars’. Aunque más bien se convirtió en un «aquelarre» contra Sofía Suescun después de que la navarra decidiera plantar al programa. Y es que tanto los ex-concursantes del reality que fueron sus enemigos como colaboradores como José Antonio León no dudaron en atacar a la hija de Maite Galdeano.

«Sofía no está aquí esta noche, nosotros la hemos invitado y no ha querido asistir«, aclaraba Beatriz Archidona al arrancar la entrega de ‘De Viernes’ este viernes después de recibir por todo lo alto a la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’.

Sofía Suescun siguió así los pasos de su madre Maite, que ya decidió rechazar ir a ‘De Viernes’ por los continuos ataques que hacían a su hija en el programa. Hay que recordar el vídeo que se subió a la cuenta oficial de ‘De Viernes’ en Instagram con María Jesús Ruiz, Olga Moreno y Rosa Benito pidiendo la expulsión de Sofía Suescun.

Uno de los que no dudó en aprovechar la ausencia de Sofía Suescun para arremeter contra ella fue José Antonio León. El colaborador no dudó en atacar a la navarra al aconsejar a Marta Peñate que disfrute de su victoria y se olvide de todas las polémicas y de la propia Sofía.

Todo se produjo cuando Marta Peñate aseguró al inicio de su entrevista que no le habían dejado disfrutar de su victoria por las críticas recibidas y por lo que pasó en el debate final con Sofía. «Todavía no he asimilado la victoria, ha sido una victoria un poco agridulce. Dulce porque he ganado y agria porque ha habido muchos enfrentamientos por medio y no me han dejado saborearla», aseveraba la canaria.

«¿Y qué Marta ha vuelto?», le preguntaba Santi Acosta. «Oye escúchame a que parezco buena y todo», respondía ella. «Aquí de cerca muy simpática», le reconocía el presentador de ‘De Viernes’. «No, estoy como muy tranquila ahora», añadía Peñate antes de que José Antonio León se dirigiera a ella.

El dardazo de José Antonio León a Sofía Suescun

«Marta que nadie te amargue tu gran premio. Y mucho menos Sofía porque ayer demostrastes una pedazo de educación«, le decía el colaborador de primeras.

Tras ello, José Antonio León no se cortó nada al querer dejar a Sofía por los suelos. «Sofía quedó tan sumamente mal y retratada que la que tendría que estar preocupada es ella, no tú«, soltaba el periodista llevándose una ovación del público demostrando que todo el plató estaba en contra de Sofía salvo Abraham García, Bosco y Logan, que si que intentaron dar la cara por su compañera.

«Me cayó una bronca aún así porque a mi padre tampoco es que… Porque hay veces que no demuestro la educación que tengo porque soy tan pasional y visceral que se me va la pinza. Y me hubiera gustado ser más educada todavía. Pero todos trabajamos en el medio y sabemos cuando hay un punto de inflexión y donde quizás algunos que tienen más templanza no se vuelven locos, pero yo si», le respondía Marta Peñate.