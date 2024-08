Jordi González se despidió de ‘Lazos de Sangre’ con un inquietante pronunciamiento ante su futuro

Jordi González cerró la séptima temporada de ‘Lazos de Sangre’ en La 1 de TVE. Lo hizo con un mensaje cargado de incertidumbre sobre el futuro del programa de sagas familiares. Y es que el bajón de audiencias que ha experimentado en esta última temporada hace que la cadena pública tenga dudas sobre su continuidad.

En su discurso de despedida, el presentador ha hecho balance: «En esta séptima temporada de ‘Lazos de Sangre’ hemos tenido grandes nombres, grandes testimonios, grandes emociones. Hemos trabajado con magníficos periodistas, pero también hemos hecho un recorrido por la música que ha marcado las biografías de nuestros protagonistas. Cuando emitimos un programa se computa la audiencia minuto a minuto y voy a compartir con vosotros algo que nos ha dejado en shock».

«De todos los momentos musicales, los cuatro con más audiencia han sido los siguientes. En cuarto lugar ‘La Ramona’ de Fernando Esteso, después ‘Borriquito’ de Peret, en segundo lugar ‘Escándalo’ de Raphael», ha explicado Jordi González, antes de dar el número uno, «el momento musical más esperado y yo me alegro y sé que todos vosotros también. Os doy las gracias a vosotros dos que nos visteis la semana pasada y que nos hicisteis llegar vuestra felicitación. Gracias a Ana y Víctor».

Tras dar paso al famoso tema ‘La puerta de Alcalá’, de Víctor Manuel y Ana Belén, el comunicador catalán aseguró que «este programa nos ha transmitido muchas emociones. Creo que canciones como esta, cada vez que la escuchemos, no solo nos recordará a cuando la conocimos, al menos a mí, me recordará a ‘Lazos de sangre'».

Jordi González deja en el aire la continuidad de ‘Lazos de Sangre’

Pero era en la recta final de la emisión cuando Jordi González se despedía de ‘Lazos de Sangre’ dejando en el aire su continuidad en la parrilla: «Yo empecé en TVE en 1985, hace 39 años. Y mira dónde estoy ahora, despidiendo un programa. Y nunca sabremos si va a ser el último. Bueno, en mi caso no porque pasado mañana tengo otro a las dos de la tarde. Pero esto es así. Lo único que sabes seguro cuando empieza un programa es que va a terminar. Y en este caso, este termina. Me gustaría decir que de momento«.

«¿Por qué? Porque trabajo muy a gusto en este plató con este equipo fantástico, con estos regidores, realizador y con toda la gente que hace posible que esto salga bien. Desde quien me pone el micrófono y se enfada porque no lo quiero en la corbata hasta quien hace posible que el suelo esté brillante», proseguía el presentador catalán, deseando que el programa vuelva la próxima temporada.

«Ojalá haya más programas y momentos en los que pueda dar las gracias por tener la enorme suerte de hacer lo que me gusta, que me paguen por ello, y nada mal. Porque durante toda la semana estoy viendo como un montón de gente está trabajando y me lo mandan a casa, mientras yo estoy en la piscina. Ojalá me toque hacer esto muchas veces más. Compañeros ha sido un honor y os llevaría a casa, pero de uno en uno. Muchas gracias, nos vamos hasta… muy pronto», concluía Jordi González.