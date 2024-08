Isa Pantoja se revuelve de su asiento en ‘Vamos a ver’ por lo que dicen de Sofía Suescun

Este viernes, ‘Vamos a ver’ ha analizado lo que sucedió en el debate final de ‘Supervivientes All Stars’ con la guerra entre Sofía Suescun y Marta Peñate así como lo que se vio con Adara y Olga Moreno. Y si Suso Álvarez no ha dudado en sentenciar el concurso de la que fue su ex, Sofía, Isa Pantoja ha dado la cara por la navarra.

Y es que Isa Pantoja no ha dudado en dar la cara por Sofía Cristo ante el ‘aquelarre’ que recibió en el plató del debate final de ‘Supervivientes All Stars’ con Adara, Alejandro Nieto, Marta Peñate, Lola Mencía y Olga Moreno en su contra.

«Estoy indignada porque yo ayer lo veía y ya sabemos que hay algún comentario que ha hecho como el del baby-boom que estuvo mal pero era comi un machaque», se quejaba Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’ ante lo que vio que le hicieron a Sofía Suescun.

«Había ganado Marta y estaban ahí todos machacando a Sofía y encima estaba llorando y seguían machacándola», añadía la hija de Isabel Pantoja. «¿Perdona?», trataba de replicarle Marta López. «¿Pero a ti cómo te sentaría que metiera a tu novio que no está en el concurso?», le preguntaba la colaboradora a Isa.

Era entonces cuando Isa Pantoja cuestionaba la hipocresía que hay hacia Sofía Suescun. «Osea, ¿tu puedes decir que yo con Bosco me he dado un beso y yo no puedo contestarte a ti?», le contestaba la hija de la tonadillera a su compañera.

Después era Pepe del Real el que entraba al trapo y recordaba que Sofía ha bebido de la misma medicina de lo que hizo Kiko en ‘Supervivientes 2024’ cuando dijo que Gorka y Marieta se habían besado. «Fue Kiko, al que tanto daño le han hecho, el que insinuó que Gorka y Marieta se habían besado. Entonces cuando él lo hace no hace daño pero si se lo hacen a él…», trataba de replicar el colaborador.

«Escucha. ¿No estábamos diciendo que se hable de lo que hace uno y no lo que hace tu novio? ¿Por qué tiene que pagar Sofía los platos rotos de lo que ha hecho Kiko?», aseveraba Isa Pantoja. «Estamos hablando del concurso, de unas imágenes de Sofía muy cerca de Bosco y es lo que Alejandro comenta y Sofía saca cosas de Tania de fuera», recalcaba por su parte Pepe del Real.

«Alejandro lo comenta ahora. Ha tenido un mes para decirlo y no ha dicho nada hasta ahora», añadía Isa Pantoja cuestionando que Alejandro Nieto diga ahora que entre Sofía y Bosco pudo haber algo en Honduras.