Isa Pantoja se planta en ‘Vamos a ver’ tras lo ocurrido con Antonio Rossi: «Eso es mentira»

Isa Pantoja se ha enzarzado fuertemente con Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’ este viernes por una información que el colaborador lleva sosteniendo sobre ella durante toda la semana y que la joven ha desmentido categóricamente, acusándole de mentir.

En los últimos días se ha dicho que Anabel Pantoja llamó a Isa para pedirle un acercamiento con su madre ahora que su estado de salud está en boca de todos y que incluso tuvo que ser hospitalizada por razones que se desconocen.

Si bien, ‘Vamos a ver’ ha cebado que Isa Pantoja estaría en plató para demostrar que Anabel no le llamó para aconsejarle que tendiera puentes con la tonadillera. Y ella. al ver ese cebo, se ha rebelado: «Yo no tengo que demostrar nada porque yo no soy la persona que lo está diciendo».

«Yo no te pido que demuestres nada», le ha replicado Antonio Rossi al sentirse aludido y al ser él el portador de esa información que, según Isa, es una absoluta fake news. «Ayer cuando entré aquí para decir la verdad se me ponía en duda aun así y es como si mi palabra no valiera nada», ha lamentado como recado al programa por tratar de desacreditar su versión.

«A mi Anabel no me dice ‘llámala o preocúpate’. Ella jamás me dice lo que tengo que hacer porque tampoco es quien para decírmelo», ha añadido Isa Pantoja muy seria. Pero Rossi ha asegurado que no se iba a retractar en su información por mucho que ella la echara por tierra y, como contraataque, le ha señalado todas las veces que ha mentido en ‘Vamos a ver’

«Yo mantengo la información. Y sobre si se te pone en duda o no, permíteme que yo te ponga en duda, porque a mi me has mentido con el tema de tu hermano y el ictus, sabiendo yo que tu madre no te informaba y tú decías que sí. Me has mentido cuando dijiste que al concierto de Sevilla no querías ir y pediste dos entradas. También me dijiste que nunca le habías llevado dinero a tu madre en la finca y sí. Si estás planteando que no se tiene en consideración tu palabra, yo doy mis argumentos. porque aquí estás diciendo cosas que yo sé que son inciertas», ha sentenciado.

En ese momento, Isa Pantoja ha asumido haber falseado la realidad en algunas ocasiones puntuales para proteger a su madre, pero le ha recordado a Antonio que él también ha mentido cuando, por ejemplo, aseveró que su madre le había pedido dinero: «En su momento no quise dejarte mal, pero eso es mentira». «Y que estés diciendo, que lo he visto en el avance, que yo he mentido mil veces… a lo mejor te la han colado a ti un montón de veces», le ha arreado la joven.

Cabreado tras ponerle los puntos sobre las íes, Antonio Rossi le ha dado donde más duele respecto a la nula relación que hay entre ella y su madre: «Nada se entiende en tu familia». «Eso no es culpa mía, pero te aseguro que lo entiendo yo mejor que vosotros», le ha espetado Isa Pantoja. Aun así, los colaboradores y el propio Joaquín Prat se han enrocado en su desconcierto con que una madre no quiera saber nada de su hija sin un momento aparente.

Y esa insistencia ha molestado sobremanera a Isa, que ha dicho basta una vez más: «Lo que no entiendo es por qué todo el rato la pregunta de si voy a llamarla. ¿Cuesta tanto entender que yo a ella la he llamado, que he estado en los momentos importantes, pero que yo estoy donde me dejan estar? Ella puede llamarme, y cuando lo haga voy y, si no, me quedo con mi familia».