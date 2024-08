Gema López clama contra la dirección de ‘Espejo Público’ por lo que han hecho en su ausencia

‘Espejo Público’ va recuperando poco a poco su plantilla habitual de colaboradores tras las vacaciones de verano, y algunos se han encontrado con sorpresas. Gema López no ha dudado en dar un toque de atención a sus compañeros de plató por los temas que no se han tratado en su ausencia. Así, la periodista ha insistido en que su presencia es más que necesaria para que el programa hable sobre Isabel Pantoja.

Desde el control, la periodista del corazón se preparaba junto a Nando Escribano este martes para ofrecer un avance de los temas que se tratarían más tarde en la sección ‘Más Espejo’. Entre los asuntos más destacados del mundo del corazón resonaban nombres como el de Álvaro Muñoz Escassi, la familia Campos e incluso Ana Obregón, y por último, por primera vez en semanas, Isabel Pantoja.

Nada más ofrecer el sumario, Gema López se dirigía a sus compañeros para lanzar una reprimenda. «Sabía que tenía que volver yo de vacaciones para hablar de Isabel Pantoja», advertía la comunicadora con tono de reproche al equipo del programa mientras se reía junto a Nando. Y es que, al parecer, el matinal de Antena 3 ha estado completamente desconectado de la última hora de la tonadillera durante las vacaciones de la tertuliana.

El reproche de Gema López: «Sabía que tenía que volver yo para…»

Gema López y Nando Escribano en ‘Espejo Público’

«No me puedo quedar fuera. ¿Te das cuenta? No habéis dicho nada de Isabel Pantoja hasta que he llegado yo. ¡Qué casualidad…!», insistía López, decidida a denunciar lo ocurrido en ‘Más Espejo’ durante su ausencia. «Es una imagen bastante curiosa que os va a dar mucho juego en plató», advertía Nando Escribano sobre las imágenes que iban a mostrar de la cantante a continuación.

Gema López hacía hincapié en las palabras de su compañero. «Yo, que he tenido oportunidad de verla, no recuerdo verla en esta actitud creo que nunca», aseguraba la periodista. «No suele estar en esa actitud, por eso nos ha llamado mucho la atención y sobre todo con quién tiene esta actitud. Ahí está la clave», continuaba explicando mientras el programa emitía de fondo unas imágenes de la tonadillera subida en un avión junto a la tripulación.

Pero la intérprete de ‘Marinero de luces’ no ha sido la única del clan Pantoja en dar que hablar este martes en ‘Espejo Público’. El programa ha puesto el foco también en Chabelita, que podría estar valorando un salto al mundo de la cocina tras una prueba de sus dotes culinarias en sus redes sociales. «Que tiemble Arguiñano», bromeaba López sobre el nuevo camino de la creadora de contenido.

«¿Va a montar un restaurante como ‘La Panto’?», preguntaba con sorna Gema López mientras su compañero le seguía el juego. «¿Os acordáis del pollo a la Pantoja? Ha pasado a la historia y ha llegado una nueva receta de Isa. Cuando la veáis, vais a flipar», avanzaba Nando Escribano sobre el vídeo que más tarde verían y comentarían en plató.