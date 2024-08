Pilar Vidal frena a Gema López con una seria advertencia tras llamarla ‘demagoga’: «No voy a ir por ahí»

Álvaro Morata y Alice Campello han puesto fin a su relación después de ocho años, y ‘Espejo Público’, al igual que el resto de programas, ha intentado indagar en los motivos. Si bien Arnau Martínez sorprendía en el matinal de Antena 3 con una exclusiva que confirmaba los rumores de una tercera persona, Pilar Vidal no tardó en frenar a sus compañeros. Fue ahí cuando terminó protagonizando una sonada discusión con Gema López.

A través de un comunicado en redes sociales, el futbolista y la influencer confirmaban este lunes su separación definitiva. «Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto por parte de ambos», aseguraba Campello en sus historias de Instagram después de varios días en los que los rumores de infidelidad han inundado las redes sociales.

‘Espejo Público sobre la ruptura de Morata: «Hay una pequeña guerra de egos»

El primero en pronunciarse sobre la ruptura fue el periodista Raúl Rodríguez, que puso en evidencia los muchos problemas en la pareja. «Hay un desgaste y una pequeña guerra de egos en el plano laboral. Aunque Morata ha jugado en grandes equipos, históricamente ha estado vapuleado por la prensa deportiva y los diarios digitales y ella, al contrario, nació entre algodones en una familia multimillonaria y le va muy bien en su empresa», comenzó explicando el colaborador de ‘Espejo Público’ antes de que Pilar Vidal se pronunciase.

«Las incomprensiones vienen a raíz de la defensa que ella ha hecho de los ataques que ha recibido él en las redes sociales. Él, en los últimos tiempos, ha recibido muchas críticas», señalaba Vidal, descartando por completo las teorías de terceras personas que han circulado durante los últimos días. «Hay un momento el día que ganan. Él ejerce de portavoz en Cibeles y hay un momento en el que dice ‘No voy a llorar, ni decir determinadas cosas porque luego Alice me riñe’ y ahí la prensa deportiva se quedó un poco así», recordaba la periodista.

Pilar Vidal frena a Gema López y sus compañeros: «Eso es especular por especular»

Pilar Vidal y Gema López en ‘Espejo Público’

Sin embargo, Arnau Martínez no tardaría en sorprender con una exclusiva que dividiría al plató en dos. Tras hacer un repaso del escenario final del matrimonio, el periodista advertía a sus compañeros. «A mí sí que me consta que hay algún periodista que ha estado hablando con alguna chica que ha flirteado un poquito con Álvaro», aseguró el redactor del matinal. Entonces, Pilar Vidal no dudó en cortar de raíz las insinuaciones del programa.

«Eso es especular por especular. Ahora, en una ruptura con una familia, señalar que hay una tercera persona sin tener ninguna prueba me parece muy atrevido. No voy a ir por ahí», señaló algo seria la periodista del corazón, mientras Gema López quiso salir en defensa del trabajo de su compañero. «Arnau no ha dicho eso», puntualizó la colaboradora. «No hay pruebas y luego nos lo creeremos», insistía muy molesta Vidal.

«Al final Pilar nos dedicamos a esto, ¿cuántas horas de televisión hemos hecho contando chicas que han estado dentro de un matrimonio? Que yo ahora no me atrevo a decir que sea esto, pero Arnau lo que ha dicho es que hay una chica que quiere hablar», recalcó Gema López por encima de la periodista. Entonces, Lorena García intentó dar paso de nuevo al redactor, pero el cruce de reproches ya había comenzado entre Pilar Vidal y su compañera.

Vidal se puso entonces más seria asegurando que no pensaba cruzar esa línea con «un futbolista que no vende su vida», pero la colaboradora de ‘Más Espejo’ estaba dispuesta a defender la labor del programa. «Mañana viene aquí una chica, me enseña tres pruebas y me dice que ha estado con Morata y yo entrevisto a esa chica. No seamos demagogos, que llevamos toda la vida haciendo esto«, exclamaba Gema López.

«Hasta que no haya pruebas no me fío»

«Que nos enseñe las pruebas. A mí lo que no me vale es que porque ahora se hayan separado… es que me da rabia, porque ahora todo el mundo sabía y nadie había dicho nada», insistía Pilar Vidal mientras su compañera continuaba justificando el debate sobre la ruptura asegurando que Alice Campello «ha expuesto su vida minuto a minuto». Entonces, Arnau Martínez volvía a pronunciarse sobre la supuesta fuente que confirmaría la infidelidad.

Tras el revuelo generado en plató, el redactor de ‘Espejo Público’ volvía a sacar pecho sobre la supuesta exclusiva. «A mí lo que me comenta un periodista murciano es que ya hay una chica con la que estaría hablando. Además, a este programa le llegan informaciones del entorno deportivo de Álvaro Morata que cuestionan la actitud de ese periodista», aseguró Martínez, sin convencer demasiado a la periodista del corazón.

«Quiero pruebas. Hasta que no haya pruebas me fío de mis fuentes. Es una pareja que estaba muy unida hasta hace muy poco. Tenían encontronazos porque él recibía muchas críticas y mucha presión. Ella no lo llevaba bien y ejercía un papel que les hacía chocar. Ya está», terminó señalando Pilar Vidal sin dar su brazo a torcer con Gema López. Y si bien continuaron repasando los detalles del final de su relación, los rumores de infidelidad del futbolista se mantienen en pausa en ‘Espejo Público’ hasta que llegue más información.