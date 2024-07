Gema López y Gonzalo Miró viven su mayor desencuentro en ‘Espejo Público’: «¿De dónde lo sacas?»

El pasado domingo, Gonzalo Miró fue crítico con la prensa del corazón en ‘La Roca’ al hablar de las exclusivas que dan los famosos a raíz de la polémica generada por la portada de Alejandra Rubio. Este martes, Gema López se ha enfrentado con su compañero en ‘Espejo Público’.

Para empezar, la colaboradora no ha dudado en afearle a Gonzalo Miró que hablara de todo esto en ‘La Roca’ y no en ‘Espejo Público’, donde también colabora habitualmente. Tras ello, el espacio de Antena 3 ha ofrecido todas las declaraciones del colaborador en el programa de La Sexta.

«Hay un mantra que utiliza la prensa del corazón y que no es real: una vez que tú has vendido una exclusiva te tienes que atener a las consecuencias y que te saquen cuando quieran. ¿Dónde pone que, si yo vendo un embarazo, tú me puedes sacar a mí yendo a comprar el pan? Yo, personalmente, he llegado dos veces en mi vida al Tribunal Constitucional y a mí me ha amparado, diciendo que a pesar de ser un personaje público tengo derecho a tener intimidad. El hecho de que alguien venda una exclusiva puntual no significa que no tenga derecho a la intimidad», fue lo que dijo Gonzalo Miró en ‘La Roca’.

A la vuelta del vídeo, Gema López dejaba que fuera el paparazzi Raúl García el que le diera la réplica a su compañero por sus críticas a su trabajo. Y el fotógrafo no dudaba en sentenciar a Gonzalo por querer que su trabajo desaparezca pues su labor consiste en seguir a los famosos. «Yo digo que esas fotos las puedes hacer pero si la persona quiere denunciar a la revista y probablemente si llega al Constitucional le darían la razón porque el hecho de que haya vendido exclusivas no implica que se le puedan hacer fotografías cuando la persona no quiere que se las hagan», explicaba Miró.

Después de que Gonzalo Miró volviera a incidir en que si un famoso que en algún momento ha dado una exclusiva decide denunciar porque le han hecho fotos podría ganar ante la justicia, Gema López se enfrentaba con él. «¿El ‘probablemente’ de dónde lo sacas?», le preguntaba la colaboradora. «De mi experiencia», le respondía él. «De tu experiencia personal, que no es la general, porque yo te voy a traer sentencias del Tribunal Constitucional que dicen todo lo contrario. Hay numerosas sentencias, como son las de Fran Rivera, quien perdió dos sentencias en el TC que dicen que la esfera privada de su vida se ve reducida porque él ha sido el primero en vender parte de su vida y convertir su vida en interés público», le replicaba Gema.

Gonzalo Miró y Gema López, cara a cara en ‘Espejo Público’: «Es una suposición tuya»

«Por lo tanto, no podemos hacer generalidades sobre esto, porque quienes venden su vida colocan su esfera privada en un punto diferente al tuyo o al mío», recalcaba con vehemencia la copresentadora de ‘Más Espejo’. «Cuando yo digo ‘probablemente’ lo digo porque yo he perdido en primera instancia, he ganado en la provincial, he perdido en el Supremo y he pagado costas, y he ganado en el Constitucional, porque todo depende de la interpretación de un juez», le aclaraba Gonzalo Miró.

«Yo, a lo que voy, es que una persona que vende una exclusiva no significa que acepte que cada vez que salga de su casa está en Gran Hermano«, volvía a repetir Gonzalo insistiendo en el argumento de que incluso las personas que han vendido su vida tienen derecho a la intimidad y no a ser perseguidos por la prensa por todas partes.

A lo que Gema López le contestaba que «por lo general sí». «Porque lo dicen los jueces, una cosa es tu opinión y lo que tú consideres, y otra lo que digan los jueces. Tú estás hablando de hacer un reportaje en la vía pública, no confundir con una intromisión en la intimidad porque has hecho fotos dentro de un hotel o porque atentes contra el honor, son cosas diferentes. En la vía pública todo fotógrafo tiene derecho a trabajar», defendía la colaboradora.

Pero a Gonzalo Miró no le convencían las palabras de su compañera. «No es cuestión de que el fotógrafo me pueda hacer fotos, sino de que un medio las publique. En mi caso, a quien sancionaron fue a los medios de comunicación, no a los fotógrafos en sí. Eso de asumir que una persona que ha vendido algo cada vez que sale de su casa no tiene derecho a la intimidad, a mí esto, sinceramente, me preocupa. Tú vendes algo en concreto, no vendes todo», sentenciaba.

Algo que no servía para opacar los argumentos de Gema López. «No, no funciona así, porque tienen su esfera privada muy limitada tras vender exclusivas sobre su vida íntima. Tanto es así que yo he ganado a Fran Rivera, incluso cuando un medio publicó unas fotos suyas en su boda en un evento privado, porque él había vendido previamente exclusivas sobre esa boda», volvía a decir la copresentadora. «A lo mejor eso dentro de 10 años cambia», le espetaba Gonzalo. «Pero entonces eso es una suposición o un deseo tuyo, no una realidad», concluía Gema a modo de pulla.