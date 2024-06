Gema López señala exactamente lo que muchos piensan de Carlo Costanzia y es revelador

Gema López ha cargado contra Carlo Costanzia desde ‘Espejo Público’ por el carácter desagradable que está empleando con la prensa. También ha sido muy crítica con Alejandra Rubio por cómo está gestionando las cosas tras vender su embarazo mediante una exclusiva.

Sin embargo, Pilar Vidal, que le ha entrevistado en su podcast, ha defendido a la hija de Terelu Campos. «Tiene una profundidad que poca gente conoce. Ella está muy cultivada en la literatura y eso es así, lee muchísimo, le gusta pintar, tiene aficiones que a priori puede parecer que no las tiene», ha destacado.

«De verdad, Pilar. Es que estás vendiendo ahora que Alejandra es una erudita. Yo conozco a Alejandra y se puede hablar con ella, pero es que parece que tiene dos carreras y tres máster», le ha confrontado Gema López, que no entendía esa pleitesía de su compañera.

Acto seguido, el programa de Susanna Griso ha mostrado el último desencuentro de Carlo Costanzia con la prensa. «Grábame un poco más la casa, así os denuncio bien a todos, no os preocupéis», advierte el joven. «No te enfades», le pide un reportero. «No me enfado, os vais a cagar», amenaza antes de dar un portazo.

«No es respuesta pero es verdad que están grabando en su portal», ha tratado de justificar Griso al ver la secuencia. Y en ese momento, Gema López no ha podido evitar señalar algo muy certero que muchos piensan: «¿La suerte de Carlo sabéis cuál es? Que es guapo. Si fuese feo, seríamos muchísimos más críticos, es que lo tengo clarísimo».

«Pero es que no está atravesando un buen momento», le ha vuelto a rebatir Pilar Vidal. «¿Perdona? Pues si no está atravesando un buen momento, no te metas en el río en el que te vas a mojar el culo. Que han vendido una exclusiva… ¿qué esperan?», ha sentenciado Gema.