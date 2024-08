El pronunciamiento de la madre de Kiko Jiménez que señala lo que todos creen de Maite Galdeano

Era la última que faltaba por pronunciarse acerca de la polémica del momento: la trifulca entre Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. La madre de este último, Carmen, ha roto su silencio a través de Instagram, donde ha compartido una reflexión en la que lanza un demoledor dardo a su consuegra tras las graves acusaciones vertidas contra su hijo.

Hace unos días, Maite Galdeano subía unos stories a Instagram donde anunciaba que su hija la había echado de casa, inducida por su pareja, Kiko Jiménez, contra el que cargaba duramente. «Este ser no se quiere ni a él mismo. Y la cosa es que no quiere ni a mi hija y solo quiere el entorno de Sofía. Está perjudicando muchísimo su salud mental. Mi hija está anulada totalmente y sola, que eso es lo que hace un ser, sin ningún lazo emocional y fuera de su madre», explotaba la madre de Sofía Suescun.

Las graves acusaciones de Maite Galdeano sobre Kiko Jiménez

Además, le tachaba de «terrorista emocional» y de «frío, calculador, nada empático, ya sabéis el nombre que es eso. Le quita el círculo a cualquier persona que le pueda dar cariño, en este caso su madre, y ya lo ha conseguido». Incluso llegaba a comparar a su yerno con Antonio David Flores y a su hija con Rocío Carrasco: «Está destruida, anulada y no se deja ayudar por mí».

Ante semejantes acusaciones, tanto Kiko Jiménez como Sofía Suescun no tardaban en reaccionar. Ella lo hizo vía comunicado en su perfil de Instagram, donde salía en defensa de su chico, asegurando que su madre está mal y necesita ayuda urgente. Por su parte, él se pronunciaba en el programa ‘Fiesta’. Entre lágrimas, ratificaba las palabras de su novia, confirmando que Maite necesita ponerse en manos de profesionales. Algo que, como era de esperar, a esta no la hizo ninguna gracia.

La reflexión de Carmen, la madre de Kiko, que deja en evidencia a Maite Galdeano

Ahora ha sido Carmen, la madre de Kiko Jiménez, la que ha roto su silencio. Aunque no se ha referido directamente a la polémica ni a su consuegra, ha compartido una reflexión en Instagram donde, clarísimamente, lanza un dardo a Maite Galdeano. «Tu hijo no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti y aunque este contigo no te pertenecen», comienza escribiendo Carmen.

«Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual, tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad», concluye, citando al autor de esta reflexión, Khalil Gibran.

La madre de Kiko Jiménez Carmen Jiménez sube una historia lanzándole un dardo directo a Maite Galdeano 🍿 pic.twitter.com/eDSW2jRAM2 — COMENTO TV 📺💫 (@comentemostele) August 16, 2024

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la madre de Kiko Jiménez ha escrito lo siguiente en la misma red social: «Los padres estamos para ayudar a los hijos y dejarlos vivir en libertad. Podemos aconsejarlos, pero no manejar su vida”. De esta forma deja claro que ella apoyará a su hijo en todo, pero sin meterse en su vida. Un nuevo zasca a Maite Galdeano, cuya relación con su hija Sofía ha sido tachada por muchos como «tóxica».