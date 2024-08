Arkano habla claro y señala esta sospecha sobre ‘Supervivientes’: «Tenía la teoría de que…»

Casi dos meses después de su gala final, ‘Supervivientes 2024’ sigue dando mucho que hablar. Poco a poco, los concursantes de la polémica edición van sincerándose sobre su experiencia en Honduras y Arkano ha sido el último en abrirse. En una reciente entrevista para el podcast ‘El sentido de la birra’, el rapero ha confesado los peores aspectos del reality de Telecinco y cómo fue su verdadera experiencia más allá de lo que se vio en cámara.

El de Alicante fue uno de las grandes sorpresas de la última edición de ‘Supervivientes’, siendo todo un ejemplo de superación semana tras semana hasta que se quedó a las puertas de la final. Ahora, el concursante se ha sincerado sobre cuál fue su mayor reto en los Cayos Cochinos y cómo gestionó la exposición que supone un reality de estas características.

Arkano sobre ‘Supervivientes’: «Tenía la teoría de que había micros ocultos»

«De por sí me cuesta socializar, me cuesta quedar con mis amigos. Allí estás 24 horas al día compartiendo un trozo de coco con gente que la mayoría te cae mal…«, comenzaba explicando Arkano en el podcast ‘El sentido de la birra’. Y es que, el rapero confiesa que llegó a dudar incluso de lo que la cadena emitía o no emitía. «Tenía la teoría de que había micros ocultos o serpientes fake», bromea el concursante.

Y es que, aunque estar sin móvil durante tantos meses fue todo «un lujo» para él, confiesa que el aislamiento puede jugar una mala pasada. «Ir a Supervivientes es vivir un infierno diario desde que te despiertas… no tienes nada para huir o despejarte. No puedes coger el móvil, hablar con tu gente, es un espacio muy limitado…», explica el de Alicante.

Arkano también ha recordado uno de sus peores momentos en Honduras, cuando tuvo un estallido de ansiedad que le hizo plantearse su abandono del concurso. «Hay una psicóloga con la que hablas cada semana, yo en los primeros días decidí no ir porque había estado toda mi vida en terapia y no veía que me fuera a ayudar», recuerda el rapero en el espacio presentado por Ricardo Moya.

«Fíjate cómo estaba mi cabeza que yo lo único que pensaba era que cuando saliera de allí, me tomaría una cerveza, a pesar de que es algo que llevo trabajando años», explica el superviviente, que tras su intento de abandono decidió recibir la ayuda psicológica que ofrecía el programa. Asegura que cuando intentó irse, le advirtieron de que el protocolo establecía que debía hablar con la psicóloga.

«Para mí ha sido una bendición»

Una decisión que, según ha confesado, le ayudó a explorar muchos aspectos de su adicción en los que nunca había profundizado. «Yo salía de las sesiones con ella convencido a nivel racional de que no quiero beber, al menos en esta etapa de mi vida, no me viene bien. Y conforme pasaban los días se me desdibujaba», insiste Arkano, que encontró en Honduras un gran apoyo gracias a su complicado pasado, muy similar al de otro concursante.

El de Alicante recuerda a Pedro García Aguado como su principal roca durante los meses de supervivencia. De hecho, como parte de su terapia, el rapero apuntaba en un pergamino una serie de razones para leerlas cada día al despertarse, y confiesa que el ganador de la edición le dio una de las más importantes: «Recibe ambivalencia firme y listo para ella».

«Para mi Supervivientes ha sido una bendición», terminaba sentenciando Arkano en su entrevista. Y es que, pese a las luces y sombras del reality de Telecinco, el cantante saca el lado positivo de haber recibido ayuda psicológica con un tema tan importante para él, además de los muchos retos a los que se ha enfrentado dada su ansiedad.