Alejandro Nieto señala algo de ‘Supervivientes’ que le ha descuadrado y dice punto final

Alejandro Nieto ha hecho balance de su paso por ‘Supervivientes All Stars‘ en una ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales. El exconcursante ha hablado de lo más duro del concurso, de los amigos que se lleva de esta experiencia que ha vivido por segunda vez y de las sensaciones que le ha dejado esta edición especial de leyendas.

Para el gaditano, «lo más duro de este supervivientes ha sido la lluvia» a parte del hambre que pasan en la isla. Eso le ha descuadrado por completo y le ha hecho vivir la aventura de un modo muy distinto al que tenía en mente. «Me ha partido todos los esquemas, te deja más cabizbajo. Además, la leña se moja, el fuego se apaga… Es una cadena tan dura lo de la lluvia que eso es lo más duro que me ha parecido de este Supervivientes», ha recalcado el concursante.

Respecto a las amistades que saca de ‘Supervivientes All Stars’, Alejandro Nieto sorprende al mencionar a todo el grupo: «Me llevo a varias personas, pero en especial a Jorge Pérez y a Lola. A Marta ya la conocía. Jorge y Lola son dos seres maravillosos, son seres de luz, aunque el grupo entero ha sido bueno. Abraham, Bosco, Logan e incluso Sofía. Y a Olga Moreno, que también me la llevo. A todos me los llevo por una cosa o por otra».

A continuación, Alejandro Nieto se ha mostrado agradecido con que Telecinco y Cuarzo le hayan incluido en el casting de ‘SV All Stars’. «Que hayan contado conmigo ha sido un regalo. El mundo de la tele, aunque parezca que no, tiene sus cosas malas y hay mucho veneno, para qué no vamos a engañar. Participar en el ‘All Stars’ para mi ha sido un reconocimiento de que hice un buen concurso en 2022. Ha sido un regalo. Yo iba con otro mood, a hacer supervivencia, y para mi ha sido un regalazo que la gente me haya apoyado y haber quedado subcampeón», ha comentado. «Me hubiera encantado ganar, pero se lo ha merecido Marta», ha añadido acerca de lo que piensa de que Peñate le arrebatara el triunfo.

Alejandro Nieto se desmarca de los realities tras ‘Supervivientes All Stars’

Por último, Alejandro responde a si volvería a un reality con ‘Supervivientes’ o ‘Gran Hermano’, donde también concursó en su edición VIP. «Tema realities sinceramente son duros, ganas dinero pero se pasa jodido, y un reality, incomunicado, sin mi gente, no es lo que voy buscando ya«, asegura. «Si es colaborador en algún programa u otro tipo de concurso, sí, pero si es lo que he hecho hasta ahora, no», ha rematado, dejando claro que para él han acabado los formatos de telerrealidad.