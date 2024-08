Amazon Prime Video cancela contra todo pronóstico una de sus series más populares

Una de las mayores sorpresas de este verano fue sin duda la serie ‘Mi Lady Jane’ en Prime Video. Basada en las la saga de novelas de young adult escritas por Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows, esta serie creada por Gemma Burgess le da la vuelta a un personaje histórico como Lady Jean Grey. Los fans de la ficción de Amazon, como de los libros, aprovecharon su estreno para llenar las redes de imágenes de los capítulos. La crítica fue un poco tibia, pero la acogida parecía indicar que llevaría a Prime Video a renovarla por una segunda temporada. Pero, según ha adelantado Deadline, la plataforma parece no haber querido apostar más por este drama de época.

En un momento en el que todos los servicios de streaming parecer tener su propia historia ambientada en épocas pasadas (‘Los Bridgerton‘ en Netflix, ‘María Antonieta’ en Movistar Plus+’, ‘Mary & George‘ en SkyShowtime…), Prime no ha debido verlo claro con ‘Mi Lady Jane’. Así que, tras solo siete semanas desde su estreno, los fans han visto como su ilusión de nuevos episodios se la ha tragado la tierra.

La crítica, aunque no muy entusiasta, sí que destacó su mezcla de géneros. Pero el principal problema es que la serie no ha conseguido encontrar una audiencia o, al menos, no la necesaria para mantener el proyecto a flote. En estas siete semanas no ha conseguido colarse ni siquiera en el TOP10 de Nielsen de lo más visto de la semana. Y eso parece haber sido la razón por la que Amazon no ha querido continuar.

Por suerte, la temporada 1 termina con un final feliz para la pareja protagonista, interpretada por Emily Bader y Edward Bluemel. Pero dejaba varias tramas abiertas para explorar en el futuro. Ya no podremos saber más de ellas. A no ser que otra plataforma decida rescatarla y darle un final digno. Junto a Bader y Bluemel, encontramos en el reparto nombres como los de Anna Chancellor, Rob Brydon, Jordan Peters, Kate O’Flynn, Abbie Hern, Henry Ashton, Dominic Cooper y Jim Broadbent.

Así es ‘Mi Lady Jane’

Una reinterpretación histórica donde Eduardo VI no muere de tuberculosis, Jane Grey no es decapitada, y su esposo Guildford tampoco sufre ese destino. En esta nueva versión, Jane, una mujer brillante y decidida, se convierte en reina de la noche a la mañana y se ve acechada por infames villanos que ansían su corona y su vida. Esta epopeya de amor y aventuras narra cómo una damisela en apuros lucha por salvarse a sí misma, su amor y, en última instancia, su reino.

Con un primer episodio dirigido por Jamie Babbit (directora de la película de culto ‘But I’m a cheerleader’), ‘Mi Lady Jane’ mezclaba géneros de forma bastante audaz. Aventuras, fantasía, histórica y drama romántico. Además, el nivel visual estaba a la altura y la química de los protagonistas era palpable. Pero no ha tenido suerte de continuar en esa jungla tan difícil de las plataformas de streaming.