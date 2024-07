‘Supervivientes All Stars’ sufre una devastadora marcha por quién ha sido el expulsado

‘Supervivientes All Stars‘ suma una nueva expulsión definitiva tres semanas después de su estreno. Una marcha que se ha producido durante la emisión de la cuarta entrega del reality. En esta ocasión, dos concursantes se han enfrentado en un durísimo duelo que ha concluido con Abraham García fuera del concurso. Una salida que los espectadores parecían tener clara ya que la concursante salvada, Lola Mencía, se aupaba con un estratosférico porcentaje de los votos a su favor.

Al comienzo de la gala, Jorge Javier Vázquez ha actualizado los porcentajes. Cabe destacar que el pasado lunes se llevó a cabo la salvación de Marta Peñate. En aquel momento, la canaria consiguió salvarse con rotundidad al reunir un alto porcentaje.

De hecho, Marta Peñate se salvó con el porcentaje más elevado de la edición. Un récord que se ha superado puesto que, tal y como ha indicado el presentador, la concursante salvada reunía el 75% de los votos. Por ende, el concursante expulsado se hacía con un escueto 25% de los votos a su favor.

Así ha sido la impactante expulsión de Abraham García

De vuelta a la expulsión semanal, ésta se ha llevado a cabo una vez que los concursantes estaban reunidos en La Palapa. El presentador ha sido el encargado de cerrar el televoto y, poco después, comunicar la decisión de la audiencia. «El público ha decidido que se salve de la expulsión Lola«, han sido las palabras empleadas por Jorge Javier.

Por ende, Abraham García se convierte en el tercer expulsado definitivo de ‘Supervivientes All Stars’. Una expulsión sorprendente teniendo en cuenta que el joven se hizo con el premio hace ahora diez años. A pesar de ello, Abraham García sigue los pasos de Olga Moreno, quien no pudo hacer frente a Jorge Pérez hace ahora una semana. Al conocer su marcha, Abraham García no ha dudado en compartir sus sensaciones. «Gracias, he disfrutado muchísimo», ha asegurado visiblemente emocionado.