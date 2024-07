Sonia Ferrer lanza esta perturbadora alerta sobre Álvaro Muñoz Escassi en ‘En boca de todos’

Álvaro Muñoz Escassi compartió en ‘De viernes’ su historia de extorsión por parte de una de sus antigua amantes y sus palabras han causado revuelo. Tanto, que incluso su expareja Sonia Ferrer ha querido lanzar una advertencia a la mujer que presuntamente ha chantajeado al exjinete. Este lunes, la periodista abordaba el tema en ‘En boca de todos’ y aseguraba que esta chica «no sabe con quién se está metiendo».

Tras una semanas marcadas por el fin de su relación con María José Suárez, el famoso email que relataba todas sus infidelidades y los rumores de relación con Hiba Abouk, Álvaro Escassi se sentó en ‘De viernes’ para relatar la extorsión que está sufriendo. Y este lunes, su expareja quiso mojarse al respecto.

Sonia Ferrer advierte sobre Escassi: «No querría tenerlo como enemigo»

«Creo que Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando alguien te está extorsionando lo primero que tienes que hacer es ir a denunciarlo», comenzó explicando Sonia Ferrer sobre las últimas declaraciones del exjinete antes de ofrecer su sentencia personal sobre la delicada situación. «Yo lo que me pregunto es si la persona que lo está extorsionando lo conoce bien…», añadió entonces.

Sonia Ferrer en ‘En boca de todos’

Entonces, la periodista advirtió al resto de sus compañeros de ‘En boca de todos’ sobre el peligro real detrás de este chantaje. «Yo creo que no sabe con quién se está metiendo, y que probablemente salga perdiendo», sentenció la colaboradora de Cuatro mientras Nacho Abad le preguntaba por los motivos de su tajante advertencia a la misteriosa mujer.

«Lo que quiero decir es que si Álvaro Muñoz Escassi, por todo lo que sabemos de su historial de relaciones… ¿No os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?», preguntó Sonia Ferrer antes de que una de las colaboradoras le sorprendiese con un apunte: «¿Ni siquiera tú?». Entonces, Ferrer se pronunció sobre su relación actual con Escassi tras su historia de amor.

«Yo no quiero entrar a hablar de más cosas. Lo conocí hace muchos años, perdí totalmente el contacto, no sé cómo vive ahora su vida, pero yo tengo claro que no querría a Álvaro Muñoz Escassi como enemigo«, insistió Sonia sin revelar muchos más detalles sobre su idilio con el televisivo. «No tengo absolutamente nada más que valorar porque no conozco la relación con María José», zanjó la colaboradora ante las preguntas de sus compañeros.