Pilar Vidal, atendida de urgencia por el servicio médico en ‘Espejo Público’: «Me he mareado»

Preocupación por el estado de salud de Pilar Vidal después de que la periodista haya tenido que ser atendida de urgencia esta mañana. Antes de empezar la entrega de ‘Espejo Público’ de este jueves, 4 de julio, Gema López se encontraba de pie en el plató junto a Alonso Caparrós y la propia Pidal Vidal.

En ese momento, Gema contaba el susto que habían tenido con su compañera en las instalaciones de Antena 3. «Antes de nada, Pilar, ¿cómo te encuentras?», preguntaba la copresentadora del magacín matinal. A lo que Vidal contestó que «mejor, mucho mejor». «Nos has preocupado«, le decía Caparrós, antes de que la periodista mandara un mensaje de agradecimiento: «Tengo que agradecer al servicio médico que es maravilloso y a todos los compañeros, pero bien. Un sustillo, pero bien».

Pilar Vidal sufre una subida de tensión

Gema López, Pilar Vidal y Alonso Caparrós en ‘Espejo Público’

Acto seguido, los tres se sentaban junto a Susanna Griso en el sofá. La presentadora también se interesaba por lo ocurrido: «Pero, ¿qué te ha pasado?». «Nada, que me he mareado un poco cuando he llegado, tenía la tensión…», explicaba Pilar Vidal. «¿Has desayunado?», quería saber la comunicadora catalana. Su compañera la reconocía que «tenía la tensión alta. Me había tomado un café y un cigarro».

«Me fui pronto a dormir, pero es verdad que llevo unas semanas de mucho tute. De dormir muy pocas horas, me he mareado un poco pero ya muy bien. Estoy fenomenal», insistía la colaboradora, tranquilizando así a sus compañeros.

No obstante, Susanna Griso recomendaba a Pilar Vidal desayunar bien e intentar descansar por las noches. Ya que este tipo de subidas de tensión pueden estar relacionadas con falta de sueño y una mala alimentación. También se recomienda tomar mucha agua, sobre todo ahora, cuando el calor ya aprieta en toda España. El tabaco es desaconsejable, así como estar sometido a mucho estrés.