El choque de Beatriz de Vicente y Mariló Montero que hay que cortar en ‘Espejo Público’

Beatriz de Vicente y Mariló Montero se han enfrentando de un modo muy tenso en directo en ‘Espejo Público’ durante el programa de este miércoles, 3 de julio. Y todo, por las personas con acondroplasia, una displasia ósea ocasionada por una alteración genética que causa enanismo en el 90% de los casos. El programa de Antena 3 ha tratado la polémica en Teruel por el espectáculo del Popeye torero y sus enanitos marineros’. Se trata de un espectáculo taurino cómico, supuestamente para toda la familia, en el que participan precisamente personas que sufren acondroplasia.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido suspender el espectáculo por ser denigrante, pero algunos de los artistas que tienen esa discapacidad denuncian que les están dejando sin trabajo con el endurecimiento de las leyes. Así las cosas, Susanna Griso ha abierto un espinoso debate en ‘Espejo Público’, poniendo el foco en las normas que prohíben que se haga mofa pública de personas con discapacidad. Y para abordar todo ello se ha conectado con Beatriz de Vicente, abogada penalista y colaboradora del matinal.

«Hay un conflicto legal y efectivamente hubo una modificación de la ley de discapacidad que precisamente prohíbe este tipo de eventos o espectáculos porque son especialmente denigrantes. El tema es complejo porque, si tú te colocas en la postura del sujeto que tiene acondroplasia y que quiere trabajar, desde esa perspectiva puede dedicarse al espectáculo, cómo no, pero el problema es de sensibilidad social. Con los años estamos cambiando el lenguaje y las formas de divertimento. En la Edad Media se divertían muchos tirando a enanos de un lado a otro. Hoy en día eso es algo aberrante», ha empezado comentando Beatriz.

«El problema del espectáculo es el contenido del que te ríes por su pequeña estatura. Cuando uno lo ve, es bastante denigrante. Todo es una sorna relacionada con su corto tamaño, de ahí que nosotros lo prohibamos. No para que no puedan trabajar en eso, sino porque el modelo de divertimento y el ejemplo lúdico lamentablemente es reírte de una persona», ha proseguido argumentando, subrayando que «yo no estoy a favor de prohibir, pero sí de que no nos riamos de eso».

En ese momento, Mariló Montero, discrepante con su compañera en cada uno de sus términos, le ha confrontado: «La gente no se ríe Beatriz. La diferencia es que no te ríes porque tenga acondroplasia, no es por eso, se ríen del acting. Son actores y actrices que voluntariamente han decidido hacerlo y exponerse. Y que otra vez el ministerio les prohíba ejercer su trabajo… pues va a tener que darles otra función porque les va a mandar al paro».

«No, no les prohíbe ejercer su trabajo. Lo que se prohíbe es que se hagan espectáculos en los que nos reímos de ellos. Cambiemos el reloj de arena. La ley no les prohíbe trabajar, prohíbe que nosotros hagamos un espectáculo denigrante que se centra básicamente en la diferencia física», le ha rebatido Beatriz de Vicente, desmontando el discurso de la periodista navarra.

«¿Puedo decir algo? Es que no puedo», ha clamado Mariló, quejándose ante la dirección y ante Susanna Griso como moderadora de que la abogada le estaba pisando su turno de palabra. «Deja que te responda Mariló, que se ha quedado a medias», ha tenido que mediar Griso para que se rebajara esa tensión y vehemencia con la que estaban enzarzándose.

«Punto uno: una cosa es la libertad para que ellos hagan lo que les dé la gana, porque son gente inteligente y madura y que se han preparado para ese trabajo. Y punto dos, la mutación del gen que padecen condiciona a muchas personas. Unos pueden hacer abogacía y otros no. Por lo tanto hay personas que sí queremos que vivan integrados en una sociedad normalizada, pero unos están hechos para determinadas cosas porque les falta sensibilidad en los dedos, por su fragilidad… y otras limitaciones como todos sabemos. Así que dejadles vivir en paz, porque no nos reímos de ellos, nos reímos con ellos, que es así de sencillo», ha defendido Mariló Montero nuevamente.

«Hay que entender esa sensibilidad», ha insistido Beatriz de Vicente, totalmente alejada de la postura de la tertuliana. «Dejemos a esta gente en paz, que haga lo que les de la puñetera gana porque son muy maduros para hacerlo libremente», ha vuelto a reiterar Montero. «¿Y por qué hay un sector entre las personas con acondroplasia al que le molesta mucho esto? Por algo será. Tenemos que tener oídos también para escuchar a un sector vulnerable que se siente atacado porque estamos dando un reflejo erróneo», le ha contrariado.

«¿Pero por qué tiene que haber una dictadura en las asociaciones con las personas que tienen acondroplasia?», se ha preguntado Mariló Montero. «Es que hay división en el sector», ha apostillado Susanna Griso, que en paralelo ha admitido que «si yo tuviera un hijo o hija con acondroplasia, me haría puñetera gracia ese espectáculo». «El Estado está para velar por los derechos de las personas», ha añadido, poniéndose así del lado de la postura que defendía Beatriz de Vicente.

«Pero que no se vulneran los derechos de quien lo hace voluntariamente», le ha confrontado también Mariló. «Bueno, la voluntariedad es relativa en este caso eh», le ha espetado la presentadora de ‘Espejo Público’, que ha cortado abruptamente ese choque entre sus dos colaboradoras para que no fuera a mayores: «Vamos a despedirnos ya con este tema».