Susanna Griso no da crédito con el montaje que ‘Espejo Público’ se inventa de Terelu Campos

‘Espejo Público’ no podía quedarse este lunes sin comentar las últimas novedades del drama familiar de las Campos. Para ello, la sección ‘Más Espejo’ apostó por la creatividad a través de un vídeo en el que mostraban los «pensamientos reales» de Terelu Campos sobre el embarazo de su hija. Sin embargo, el recurso no hizo demasiada gracia a Susanna Griso, que no tardó en denunciar la «maldad» del programa.

El cara a cara entre Carlo Costanzia y Terelu Campos en ‘De Viernes’ sigue dando mucho que hablar, incluso en el programa de Antena 3. ‘Espejo Público’ sorprendió este lunes con un vídeo en el que, a través de declaraciones inventadas, sugerían a los espectadores la verdadera opinión que la malagueña tiene sobre su yerno y el futuro bebé de su hija. «Le vamos a mostrar lo que no dijo pero sabemos que piensa», advirtió Gema López antes de ver la pieza.

Susanna Griso no da crédito a lo que ve en ‘Espejo Público’: «Qué maldad»

«Mi hija se vio arrastrada por Carlo para vender la exclusiva del embarazo», comenzaba narrando el vídeo, en nombre de Terelu Campos. «Mi hija no quería, pero claro, como este no tiene oficio ni beneficio, le obligó. Este chico nos va a traer muchos problemas como siga así con la prensa», continuaba explicando la falsa Terelu en el montaje del programa de Susanna Griso.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Nuestro hábitat son los platós y tenemos que ir de dignos. No de macarras. Y a ver si aprendes a hablar… Madre mía, con la carrera que yo tengo y que me tenga que ver defendiendo a este en un plató de televisión», terminó añadiendo el programa. Y al regresar de ver el vídeo, la presentadora no pudo ocultar el impacto que le había producido semejante creación de su equipo.

Sin poder quedarse callada, Susanna Griso lanzó un reproche a los miembros del programa. «Ay, qué maldad, de verdad, eh», señaló la conductora del espacio de Antena 3, que no parecía unirse al tono crítico de sus colaboradoras contra la malagueña. Sin embargo, Laura Fa, Gema López y Pilar Vidal continuaron comentando las declaraciones inventadas sin problema.