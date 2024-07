Los potentes estrenos que cierran julio y abren agosto en Netflix, Prime Video, MAX o Disney+

Julio se acaba, pero el verano sigue más vivo que nunca. Porque la ola de calor sigue asándonos más que nunca. Agosto llega con fuerza, y nos toca quedarnos en casa con el aire acondicionado y hacer un buen maratón de series o películas. Y las plataformas como Netflix o Prime Video nos lo quieren poner fácil. Porque esta semana ya nos llegan grandes estrenos de esos que se convierten en ficciones de las que todo el mundo habla. Una de ellas es ‘Asesinato para principiantes’, una de las grandes apuestas de Netflix para este verano, basada en la popular saga literaria de Holly Jackson.

Pero no es la única apuesta de Netflix, que sigue dando carta blanca a Zack Snyder con su particular epopeya galáctica que es ‘Rebel Moon’. Porque ahora además llega en su versión extendida. Si te gustaron las dos primeras partes, ya tienes más material extra para seguir disfrutando. Y hablando de epopeyas espaciales, tenemos el regreso de ‘Futurama’, con su temporada 12, un año después de la criticada temporada 11. Y sí, estos nuevos episodios son mucho mejores. Aunque no podemos hablar de regresos y no mencionar ‘Batman: el cruzado enmascarado’, una especie de remake secuela de la clásica serie animada de los 90, con su creador Bruce Timm de nuevo a los mandos. ¿Ganas de ver más de Batman?

Estrenos en Netflix

Asesinato para principiantes (SERIE)

Sinopsis: Pip Fitz-Amobi, una mujer brillante, no está segura de si la colegiala Andie Bell fue asesinada por su amante Sal Singh hace cinco años. ¿Hasta dónde llegarán para evitar que Pip se entere de la verdad si Sal Singh resulta no ser el asesino?

La BBC siempre es sinónimo de calidad. Y si parte de la base de un best-seller como es la novela de Holly Jackson, estamos delante de una serie ganadora. Protagonizada por Emma Myers, la actriz da ciertas pistas de lo que podemos encontrarnos en esta adaptación. «Espero que al público le encante descubrir (o redescubrir) todos los secretos y mentiras de nuestro pueblecito inglés, Little Kilton. Aquí encontrarán muchos momentos divertidísimos con los tejemanejes de estos adolescentes, pero también giros trepidantes dignos del más oscuro de los thrillers«. Dolly Wells se encarga de llevar la adaptación a buen puerto y, pese a que no ha habido mucha promoción por parte de Netflix, estamos seguros de que se va a convertir en la serie del verano.

Fecha de estreno: 1 de agosto

Rebel Moon: el cáliz de sangre (PELÍCULA)

Sinopsis: Cuando una pacífica colonia en los confines de la galaxia se ve amenazada por un poder tiránico, su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora. Esta reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios planetas unidos por una causa común: la redención y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes.

Zack Snyder sigue empeñado en levantar su catastrófica epopeya espacial de ‘Rebel Moon’. Pese a la expectación que había por descubrir su nuevo proyecto, el polémico realizador entregó una primera entrega que era un auténtico batiburrillo de ideas de otras sagas. Aunque visualmente tenía cosas muy destacables, no acabó de ser el éxito esperado. Y la segunda entrega naufragó mucho más. Pero Snyder no se da por vencido y ahora reestrenará en esta primera semana de agosto su director’s cut de las dos primeras entregas. Además, cambiándoles el título y alargando bastante su metraje. ¿Conseguirá así pulir una saga que cada vez genera menos interés?

Fecha de estreno: 2 de agosto

Estrenos en Prime Video

Batman: el cruzado enmascarado (SERIE)

Sinopsis: En Gotham City, los corruptos superan en número a los buenos, los criminales campan a sus anchas y los ciudadanos respetuosos de la ley viven en un estado de miedo constante. Forjado en el fuego de la tragedia, el adinerado Bruce Wayne se convierte en algo más y menos que humano: Batman. Su cruzada unipersonal atrae a aliados inesperados dentro del GCPD y el Ayuntamiento, pero sus acciones heroicas generan ramificaciones mortales e imprevistas.

El recorrido de la nueva serie de Batman con Bruce Timm (el creador de la serie animada de los 90) ha sido bastante complicado. Ya solo por contar con Timm es un proyecto que genera interés. Pero es que además aparecen los nombres de J.J. Abrams, y del mismísimo Matt Reeves en producción ejecutiva. El director de ‘The Batman’ con Robert Pattinson. Y, pese a que esta serie iba a ir destinada a MAX (su hogar natural, al ser de Warner), Prime Video la compró y será la plataforma que la emita. Una especie de revisión de la serie original con un buen lavado de cara. En el apartado de voces, encontramos a Hamish Linklater como Batman; Christina Ricci como Catwoman; Jamie Chung como Harley Quinn y Diedrich Bader interpretando a Harvey Dent.

Fecha de estreno: 2 de agosto

Estrenos en MAX

Elizabeth Taylor: las cintas perdidas (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Entrevistas recién descubiertas con Elizabeth Taylor y un acceso sin precedentes al archivo personal de la estrella revelan la compleja vida interior y la vulnerabilidad de este revolucionario icono.

Elizabeth Taylor puede que tenga una de las mejores carreras de la historia de Hollywood. Epítome de ese cine clásico de los años 50 y 60, se convirtió en una leyenda con películas como ‘Cleopatra’ o ‘La gata sobre el tejado de zinc’. Dirigido por Nanette Burstein, el filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 y formó parte de la selección oficial del Festival de Tribeca 2024. Gracias a varias cintas y entrevistas recién descubiertas de la actriz, el documental ofrece una visión diferente sobre la icónica actriz. Además de sumar testimonios de intérpretes como Roddy McDowall, Debbie Reynolds, Richard Burton, y George Hamilton.

Fecha de estreno: 4 de agosto

Estrenos en DISNEY PLUS

Futurama (Temporada 12) (SERIE)

Sinopsis: La tripulación se embarcará en una serie de alucinantes aventuras que pondrán a prueba sus habilidades y valentía. Desde participar en juegos a muerte durante fiestas de cumpleaños hasta descubrir los secretos ocultos en la ancestral aldea robot de Bender, los personajes enfrentarán situaciones inesperadas y emocionantes.

Menuda odisea ha sido la historia de ‘Futurama’ desde su estreno en 1999. La serie creada por Matt Groening ha sufrido varias cancelaciones, pero siempre ha conseguido mantenerse a flote. Y, pese a que su temporada 11 estrenada en 2023 fue bastante floja, esta nueva tanda de episodios promete ser mucho más ambiciosa. Al final se ha convertido en un icono, con personajes como Bender, Fry o Leela, y esta temporada 12 lo está demostrando con creces. Gracias a Disney, podemos tener más historias alocadas en el año 3024 y oye, cómo los echábamos de menos.

Fecha de estreno: 29 de julio

El reino del planeta de los simios (PELÍCULA)

Sinopsis: Ambientada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

La nueva trilogía basada en ‘El planeta de los simios’ se convirtió en una saga que readaptaba el mito de una forma nueva y diferente. Dirigidas por Matt Reeves, fueron tres películas aplaudidas por la crítica y por el público. Pero tras terminar su proyecto, el director dio el salto al cine de superhéroes y dejó el testigo en manos de Wes Ball, director de ‘El corredor del laberinto’. Así nos llegó ‘El reino del planeta de los simios’, una de las películas más taquilleras de este 2024. Y, pese a que sigue con el mismo tono que sus predecesoras, se siente un escalón por debajo de estas, recurriendo más a la acción y menos al drama intimista de personajes. Pese a ello, es un gran añadido a la saga.

Fecha de estreno: 2 de agosto

Más estrenos semanales: