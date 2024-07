La despedida definitiva del reparto de ‘Cuatro estrellas’ ante «el último día» de la serie en TVE

Coincidiendo con su desaparición de la parrilla de TVE por culpa de la Eurocopa, ‘4 estrellas’ ha finalizado el rodaje de su tercera y última temporada antes de despedirse para siempre de su audiencia para dejar su hueco al nuevo programa de access con David Broncano.

Así, mientras que la ficción ha tenido que dejar de emitirse estos días por la emisión de la Eurocopa 2024 en La 1, los actores han seguido grabando los últimos capítulos de la serie que podremos ver a lo largo del verano hasta el estreno del espacio de David Broncano.

De hecho, tras ofrecer un capítulo el pasado jueves, TVE emitirá dos nuevos capítulos de ‘4 estrellas’ este miércoles y jueves aprovechando que esos días hay parón en la Eurocopa 2024. En concreto, La 1 ofrecerá los capítulos 216 y 217 a partir de las 22:05 horas.

La emotiva despedida de Dafne Fernández y Marta Aledo

Tras la salida de Toni Acosta, ‘4 estrellas’ ha seguido contando con Dafne Fernández y Marta Aledo como grandes protagonistas. Por ello, las actrices que han dado vida a la hermanas Lasierra han querido despedirse de sus personajes y sus compañeros a lo grande a través de sus redes sociales.

«Hasta siempre Marta Lasierra. Has sido gracias al equipazo que te ha rodeado cada día en el set. Les debes todo a esa familia artística y técnica. Y eso es lo que más va a doler. No disfrutaros más. GRACIAS 🫶🏼», arranca Dafne Fernández en su post de Instagram. Una publicación en la que da las gracias a los creadores y a la directora de casting por confiar en ella y a TVE por «apostar por estas historias tan actuales y necesarias en ese horario tan difícil pero que hemos conquistado porque creísteis en nosotras».

«Aunque hemos terminado de rodar quedan aún muchos capítulos por emitir y ese gran final que ya adelanto, os va a emocionar», advierte la protagonista que ha dado vida a Marta Lasierra.

Por su parte, Marta Aledo compartía una instantánea junto a la propia Dafne Fernández. «Silvia Lasierra, el otro día en el último plano me miré las manos, bueno tus manos, con tus anillos y tus uñas perfectas y me despedí de tí, mientras daban motor. Los chorros de lágrimas que tuve que contener en un segundo… me cago en la leche… Ha sido genial jugar a ser tú. Con esos hijos y ese esposo. Tu hermana Marti, Clara, tu mamá, en el patio, con su vino y Menchu. Martínez terminando de trabajar, tus amigos, los locos de tu família … Ahí te dejo viviendo esa vida infinita que para eso es ficción. Se muy feliz y cuídales mucho a todos de mi parte. Les voy a echar de menos. Gracias, he sido muy feliz aquí», destaca la actriz.

Martí Cordero, el actor que ha dado vida a su hijo Jon compartía hace unos días un post para dejar claro lo importante que ha sido para él y para su carrera el participar en una serie diaria como ‘4 estrellas’. «Hoy ha sido mi el último día en 4⭐️ Con mucho miedo dejé mi vida para ir a Madrid y rodar la serie, ahora puedo decir que es sin duda una de las mejores decisiones de mi vida. Ha sido un año y medio muy intenso y no tengo palabras para agradecer a la gente que me ha acompañado en este viaje. Me habéis cambiado como artista y como persona. Gracias familia💙», escribía el joven intérprete junto a un vídeo de su último día de rodaje.

Belén Écija y Rosario Pardo se despiden de ‘4 estrellas’

Otra actriz que también ha querido utilizar sus redes sociales para compartir con sus fans y los de Luznhoa su último día de rodaje de ‘4 estrellas’ ha sido Belén Écija. «El primer día que entre por la puerta jamás imaginé lo que hoy hemos construido. Este equipo vale oro y aunque no ha sido fácil ha sido el viaje más intenso y bonito», empieza diciendo la hija de Belén Rueda y Daniel Écija.

«Es impresionante ver como hemos remado todos a favor aun cuando nos decían que era imposible mantener un proyecto así en abierto en esa franja horaria y que saliese a flote. Después de un año y medio sin parar y sin descanso no solo lo ha sido posible sino que nos hemos convertido en una familia implacable», prosigue diciendo la actriz que ha dado vida a Ainhoa.

También Rosario Pardo ha enviado un mensaje a cámara despidiéndose de esta aventura de ‘4 estrellas’. «Lo echaré muchísimo de menos”, destaca la intérprete.