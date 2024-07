Jorge Javier desmonta la mentira de Marta Peñate contra Sofía Suescun en ‘SV’ y le deja balbuceando

Sofía Suescun y Marta Peñate continúan con las espadas en alto en ‘Supervivientes All Stars’. Las dos concursantes no han logrado enterrar el hacha de guerra. Prueba de ello se ha podido ver durante la última gala del reality cuando la canaria dejó en entredicho el papel de Sofía Suescun como concursante. Un posicionamiento, el defendido por Marta Peñate, que ha quedado en evidencia tras el pronunciamiento de Jorge Javier.

En concreto, Marta Peñate cargó contra Sofía Suescun en La Palapa. Allí, la canaria aseguró que su compañera apenas abría un coco e incluso llegó a referirse a ella como «caradura». «Caliéntate para abrir un coco y para cocinar que no has abierto un coco ni has cocinado en todo este tiempo, ni te has levantado a mirar el fuego caradura», le llegó a decir en su momento.

Una acusación sobre la que Jorge Javier se ha pronunciado en pleno directo. El presentador ha conectado con los concursantes después de escuchar un vídeo en el que Sofía Suescun cargaba contra Marta Peñate al considerar que menosprecia su reality. «Chica, yo no he despreciado tus peces. Lo ha dicho Alejandro. Yo en ningún momento he dicho nada de tus peces… Yo a ti no he despreciado tus peces en ningún momento como para que tía. mí me estés diciendo yo pesco más. Si te jode, te rascas», ha comenzado diciendo Marta Peñate.

De igual manera, Marta Peñate le ha enviado un directísimo mensaje a Logan. «Que luego Logan, sorprendentemente Logan, esté hablando con Sofía así menospreciándome… Y no seas capaz Logan de cuando te piden tu opinión darla y decirme personalmente lo que piensas de mí. Si te mojas en privado, te mojas en público», ha asegurado la pareja de Tony Spina.

El concursante, al darse por aludido, ha respondido con vehemencia. «Dice que comenté unas cosas en privado, pero le voté en público a Sofía diciendo que me parecía mejor superviviente. Simplemente le dije por qué, no es que esté hablando en privado». Tras este primer golpe, Marta Peñate dirigió sus ataques hacia Sofía Suescun: «Una superviviente que abra un coco de una santa vez que no ha abierto ninguno en todo el concurso, que esté pendiente del fuego…».

La intervención de Jorge Javier que deja retratada a Marta Peñate

En ese momento, Jorge Javier ha decidido romper con su silencio y echarle un capote a Sofía Suescun. «Marta, tenemos que apuntar que en la tira diaria hemos visto como Sofía ha ido rompiendo cocos». Un posicionamiento que ha dejado descolocada a la concursante, quien intentaba desviar el foco del conflicto: «Sí, pues no sé cuándo los rompes, ¿por la noche de madrugada? no entendí y que no fui la única que lo dije. Esto es obsesión conmigo, que hablo Lola, habló Jorge…».

El presentador teniendo que corregir a Marta y Marta volviéndose completamente loca por lo mal que ha quedado, ORGASMO #SVAllStarsGala5 pic.twitter.com/M2FPlt3i3Q — Dani (@danistrxnd) July 18, 2024

Las pistas definitivas contra Marta Peñate

Tal y como ha indicado el presentador, numerosos usuarios han compartido a través de redes sociales las pruebas que muestran a Sofía Suescun abriendo cocos. Un material gráfico que desmonta las acusaciones de Marta Peñate y que corroboran lo apuntado y defendido por Jorge Javier Vázquez.