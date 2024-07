La teoría conspirativa de Adara contra Kiko Jiménez y Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

Sofía Suescun y Kiko Jiménez llevan días en el centro de la polémica por su supuesto montaje en ‘Supervivientes All Stars’. Adara Molinero ha sido la última en sumarse a la teoría conspirativa de que la pareja tiene planeadas varias de las situaciones que ocurren en la isla y en plató. En un vídeo detrás de cámaras, la influencer ha asegurado que tiene sus sospechas sobre cómo de preparadas están las respuestas de Kiko en el programa.

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ está siendo carne de debate por su acercamiento con Bosco y desde la organización del programa cebaron este supuesto tonteo. Si bien Kiko Jiménez amenazó con no volver a plató, indignado ante la «falsa carpeta», no ha sido así y esta semana regresó por sorpresa para defender a su pareja. Y la primera expulsada de la edición tiene su teoría de por qué la pareja de Sofía Suescun ha regresado sin pensarlo.

Adara Molinero: «Ellos lo han hablado antes de entrar al programa»

Adara Molinero detrás de cámaras en ‘Supervivientes’

«Entiendo totalmente la actitud de Kiko porque lo han hablado y requete hablado antes de entrar al programa. Entonces, sabiendo lo que está haciendo ella, está totalmente tranquilo«, aseguró Adara Molinero en un vídeo detrás de cámaras junto a otros colaboradores. Y es que, la exconcursante está convencida de que todo forma parte de una estrategia de la pareja.

Unas declaraciones que se produjeron minutos antes de entrar a la gala en la que la influencer y el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ protagonizaron una acalorada discusión por el supuesto acercamiento de Sofía a Bosco en la isla. Un desencuentro que algunos programas como ‘Vamos a ver’ analizaron detenidamente, llegando a señalar también el juego sucio de la pareja.

Y es que, Alessandro Lequio ya advirtió sobre este posible montaje en el espacio de Telecinco presentado por Joaquín Prat. «Sofía Suescun introduce el juego y ellos entran. Y Kiko está encantado de tener algo por lo que discutir, porque es lo único que sabe hacer, discutir por lo que sea», aseguró el italiano. Una teoría que coincide con la sentencia de Adara Molinero.