Alessandro Lequio apunta a este montaje de Kiko Jiménez y Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

Sofía Suescun está siendo una de las grandes protagonistas de ‘Supervivientes All Stars’, y Kiko Jiménez no se está quedando atrás desde plató. El novio de la superviviente protagoniza constantemente fuertes discusiones en plató para defenderla y Alessandro Lequio tiene claro que todo es parte de un montaje. Mientras ‘Vamos a ver’ repasaba la última salida de tono del televisivo con Adara Molinero, el italiano se ha despachado contra la pareja.

Cada polémica de Sofía Suescun en Honduras parece levantar un mayor en el plató de ‘Supervivientes All Stars’. Este lunes, durante la última gala, Kiko Jiménez se enzarzó en una fuerte discusión con Adara Molinero para defender a su pareja y ‘Vamos a ver’ no ha perdido la ocasión de analizarlo.

Alessandro Lequio sobre Kiko Jiménez: «Él está encantado de discutir por lo que sea»

Una vez vieron las imágenes de Sofía y Bosco que sembraron la discordia en el plató de Telecinco, Alessandro Lequio quiso ser el primero en opinar sobre el comportamiento de la de Pamplona. «No voy a cuestionar su buena intención, pero ella… esa proximidad, ella sabe perfectamente que abre la puerta a la especulación», señaló el tertuliano en referencia a la posible historia de amor clandestino entre los dos concursantes en los Cayos Cochinos.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

Aunque lejos de creer en el acercamiento entre los dos supervivientes, el italiano insistió en que era parte del papel de Sofía en Honduras. «Esto lo dijimos empezara el reality, dijimos ella va a jugar con eso», advirtió el colaborador de ‘Vamos a ver’ antes de repasar el fuerte desencuentro entre Adara y el novio de la concursante en plató.

«Kiko estuvo intensísimo en la gala con todos, no solo con Adara. No deja hablar con alguien, no deja contestar y además con una mala educación…», comenzó señalando Alejandra Prat. Y al contrario que Alessandro Lequio, Alexia Rivas quiso romper una lanza a favor de la pareja. «No entiendo la inquina que tiene Adara con Sofía, cuando en la playa le dijo que le gustaría arreglar sus diferencias y le tendió la mano y ahora no deja de darle cera», aseveró la periodista.

Pero Lequio quiso dejar claro que no acaba de comprar la pelea «por celos» y que todo responde a un entramado mayor. «Sofía Suescun introduce el juego y ellos entran. Y Kiko está encantado de tener algo por lo que discutir, porque es lo único que sabe hacer, discutir por lo que sea», aseguró el colaborador de Joaquín Prat. Pero el resto de colaboradores parecía tomar partido a favor de la pareja sin hacer caso a la denuncia del italiano.

«Sacó todo lo que había pensado durante la semana»

«La primera que atacó a Kiko la semana pasada diciendo límate los cuernos fue Adara», añadió Kike Calleja en defensa de Sofía Suescun. Sin embargo, Sandra Alardo remó a favor de la teoría de Alessandro Lequio, criticando las formas del exconcursante. «No hay ningún familiar que para defender a su concursante necesite recurrir al ataque personal de los que tiene en frente o al lado. Solamente Kiko Jiménez. Está defendiendo el concurso de Sofía, haz eso y no ataques constantemente», sentenció la periodista.

Aún así, Alexia Rivas parecía decidida a defender la salida de tono de Jiménez contra Adara. «Si tienes a una señora al lado que te está diciendo que te dice que tienes unos cuernos que no entras por la puerta, entiendo que le conteste. Aún así, me pareció muy bajuno los ataques de los dos en plató», añadió la colaboradora.

«Lo de los cuernos es de la semana pasada y él ya viene calentito pensando cómo responderle. Él sacó todo lo que había pensado durante la semana se lo sacó, hasta la llamada del constructor. Es intensísimo, que pare y se ponga a defender a Sofía», terminó apuntando Antonio Rossi, coincidiendo con Alessandro Lequio en que la respuesta de Kiko no fue tan espontánea y visceral como el televisivo quiso vender.